Торгували замороженою морською рибою і бананами: у Луцьку закрили фермерський ярмарок через порушення

У Луцьку внесли зміни до рішення про роботу сільськогосподарських ярмарків у місті на період карантину, закривши одне з місць торгівлі через численні порушення під час роботи.

Про це йшлося у понеділок, 4 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальниця управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що у Луцьку пропонують виключити з переліку місць для ярмаркування вулицю Єршова поблизу торгового центру «Глобус».

«На вихідні вже розпочали роботу цих ярмарків. 2 травня біля «Глобусу», коли запрацював ярмарок, виникли проблеми в його організації. Місцями були скупчення відвідувачів, не всі покупці були в масках, не всі продавці виконали вимоги», — зазначила вона.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що ярмаркам дозволили працювати, аби підтримати фермерів. Натомість на Єршова ситуація вийшла з-під контролю і там почали торгувати й інші. На місці працювали працівники поліції та Держпродспоживслужби, які фіксували порушення.

«Люди почали там торгувати мороженою морською рибою, бананами, які приїхали з Закарпаття. Якимось чином фермером стала відома в Луцьку людина пан Рижков, що там почав керувати правами, обливатися кавою. Фермери сказали, що не можуть навести там порядок, в інших локаціях можуть, а там – ні. Ми не можемо піддавати загрозі життя і здоров’я людей», — сказав посадовець. Тому локацію на Єршова вирішили закрити. Він назвав цей крок попередженням для інших підприємців, які не дотримуються правил карантину.

Пустовіт додав, що невдовзі у місті запрацюють агропродовольчі ринки, тож частину продукції фермери зможуть реалізовувати там. Більше того, в Україні з 11 травня планують відкрити усі ринки і поступово відновлювати роботу транспорту.

Своєю чергою, член виконкому Михайло Щур запропонував продумати інше місце для ярмарку, щоби забезпечити мікрорайон сільськогосподарською продукцією.

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