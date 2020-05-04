​Власти РТ прокомментировали самый низкий уровень самоизоляции в Казани

В Казани второй день подряд фиксируется самый низкий индекс самоизоляции среди всех российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

По состоянию на 11:50 индекс самоизоляции в столице Татарстана составил 2,3 балла, а позднее снизился до 2,2 балла. Это означает, что на улицах города очень много людей. Для сравнения: данный показатель в Москве составлял 3,5 балла, в Санкт-Петербурге — 3,2 балла.

Накануне самый низкий уровень самоизоляции в Казани зафиксировали по состоянию на 16:00. Аналитики рассчитывают индекс самоизоляции с помощью обезличенных сведений об использовании приложений.

В казанском Кремле связали такую статистику с тем, что многие жители столицы РТ в выходные едут на дачи. «Большое количество людей в майские выходные направляются на дачи, очевидно, эти движения дают подобный показатель», — сообщила корреспонденту «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она также отметила, что запланированное на завтра выступление руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной не связано со снижением индекса самоизоляции. Решение о проведении брифинга было принято еще на прошлой неделе.

«Никаких заявлений не подразумевается, это брифинг о текущей ситуации», — пояснила Галимова.