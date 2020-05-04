Количество заболевших вирусом COVID-19 Алтайском крае превысило человек

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает Оперштаб региона, среди заболевших 28 человек из Змеиногорского района, шесть — из Барнаула и по одному из Новоалтайска и Тюменцевского района. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Как уточнили краевые власти, всего на 4 мая общее число заболевших составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет. Из этого числа 82 пациента выздоровели, из них шесть человек — за последние сутки. Что касается географии распространения инфекции, она остается прежней: Змеиногорский район – 217 человек, Барнаул – 157, Бийск – 43, Поспелихинский район – 19, Павловский район – 11, Рубцовск – восемь, Рубцовский район – восемь, Немецкий национальный район – восемь, Камень-на-Оби – шесть, Горняк – шесть, Новичихинский район – шесть, Тальменский район – пять, Славгород – четыре, Первомайский район – четыре, Новоалтайск – четыре, Третьяковский район – три, Крутихинский район – три, Яровое – три, Советский район – два, Родинский район – два, Тюменцевский район – два, ЗАТО Сибирский – два. Кулундинский район – два, а также по одному в Заринске, Бийском, Троицком, Целинном, Михайловском, Романовском, Егорьевском, Кулундинском,, Алтайском и Усть-Калманском районах.

Добавим также, что по данным на 4 мая 2020 года на коронавирусную инфекцию обследовано 32 866 человека. Находятся под меднаблюдением – 3950 человек. Снято меднаблюдения 8473 человека.