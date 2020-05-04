Чемпионат Европы-2020 по велоспорту перенесён на 2021 год

4-й выпуск чемпионата Европы по велоспорту на шоссе, который должен был пройти 9-13 сентября, в 2020 году проводиться не будет. В 2021 году чемпионат Европы будет проведён в Тренто (Италия) с тем же маршрутом, который был намечен на этот год.

Маурицио Россини, исполнительный директор по маркетингу: «Осознавая последствия пандемии, мы рады, что нашли решение, которое удовлетворит всех и даёт нам возможность организовать мероприятие как можно лучше, добиться максимальной отдачи как с технической стороны, так и со стороны рекламы».