Бабкина принимает антидепрессанты после тяжелой болезни

Эстрадная певица Надежда Бабкина после выписки из больницы не может вернуться к полноценному образу жизни. Представитель больницы утверждает, что Надежда Бабкина настаивала на выписке. Врачи пошли ей на встречу, так как анализы показывали хорошие результаты.

Состояние здоровья Бабкиной на сегодня, 04.05.2020

Недавно артистку выписали из больницы, где она почти месяц проходила курс лечения от пневмонии. При этом более семи дней Бабкина провела в медикаментозной коме, в ходе которой состояние певицы стабилизировалось. В настоящее время Бабкина восстанавливается после болезни.

Врачи прописали артистке антидепрессанты и успокоительное. Певица соблюдает строгий режим и выполняет все рекомендации медиков, чтобы поскорее восстановиться и приступить к работе.

Представители клиники рассказали, что выписали Бабкину при условии, что она будет и дальше принимать необходимые лекарства. При этом ей прописали «целый коктейль из лекарств», в числе которых есть и успокоительное, и антидепрессанты.

Бабкина лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей.