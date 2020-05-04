Поклонники Анастасии Заворотнюк переживают за здоровье ее дочери

Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о жизненном девизе в Instagram. Она призвала всех своих читателей окружить себя лишь значимыми вещами и людьми.

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«Бери от жизни все» — это плохой девиз. Не бери все без разбора, научись отделять важное от второстепенного», — заявила девушка.

Она отметила, что необходимо проанализировать свои желания и окружение. Девушка призывает быть внимательнее «идя по тропе жизни».

Подписчики Заворотнюк в Instagram восхитились в очередной раз рассудительностью звездного ребенка. Многие отметили, что она не только внешне очень похожа на свою мать, но и размышлениями о жизни.

«Здравствуйте, Анна. Мне бы очень хотелось, чтобы ваша мама скорее поправилась и смогла увидеть, какого чудного ребенка воспитала», — отметила поклонница.

Многие пользователи соцсети заметили, что у Заворотнюк очень грустный взгляд и предположили, что это связано с тяжелым состоянием матери.

«Умница!!!! Глубокий смысл ! Но, такие грустные и наполненные болью глаза!!!! Анечка, ооочень вас понимаю!!!!! и очень переживаю!!», — эмоционально отметила подписчица.

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После информации о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, ее дочка Анна стала активно делиться со своими подписчиками размышлениями о жизни. Фолловеры ценят искренность и глубину размышлений. Они уверены, что девушка сильно изменилась, после тяжелого состояния матери.

Актриса Анастасия Заворотнюк вот уже больше полгода лечится от тяжелого недуга. По данным СМИ, у звезды «Моей прекрасной няни» онкология последней степени. Ее старшая дочь, которая с годами все сильнее становится похожа на звездную мать, никогда ранее не тянулась к славе. Но после заболевания Заворотнюк-старшей стала вести блог, набирая подписчиков.