Препарат против коронавируса испытают в 43 странах

В ряде стран мира испытают препарат «Авиган» (также выпускается под названиями «Фавилавир» и «Фавипиравир»). Это лекарство считается довольно перспективным для лечения пневмонии, которую провоцирует коронавирус нового типа.

Фавипиравир, что за лекарство

Как заявил в ходе пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, он общался по лелефону с коллегами из разных стран, и 80 из них обратились с запросом на получение «Авигана». На данный момент договорённость о поставках достигнута с 43 государствами. Они начнут получать медикамент уже после выходных. Количество препарата будет рассчитано для лечения от 20 до 100 пациентов.

Мотэги пояснил, что пока «Авиган» по сути проходит клинические испытания, поэтому объёмы поставок будут небольшими. «Авиган» был разработан шесть лет назад для лечения терапии. Однако в ходе исследований выяснилось, что его приём негативно сказывается на развитии плода, поэтому для беременных он был запрещён.

В марте японские медики протестировали этот препарат на 80 пациентах с коронавирусом и выявили его эффективность при лечении пневмонии.

Аналоги Фавипиравир

В Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

В аптеках Фавипиравир (Авиган), где купить

Купить в аптеках Фавипиравир России данный препарат на сегодняшний день проблематично.

Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.