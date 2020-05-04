Бабкину заподозрили в обмане с коронавирусом

Исполнительница русской народной песни Надежда Бабкина выложила в свой личный блог видео, в котором благодарит своих преданных фанатов за оказанную поддержку во время болезни. Еще недавно артистка лежала в инфекционном отделении с тяжелой пневмонией.

Состояние Бабкиной на сегодняшний день, 04.05.2020

Врачи боролись за здоровье звезды, благодаря чему певица смогла относительно быстро поправиться. Но не все поверили в «байки Надежды»: некоторые решили, что звезда делала себе очередную пластическую операцию, а все остальное — якобы для прикрытия.

После публикации видеообращения Надежды Бабкиной, в котором она поблагодарила всех за поддержку, многие пользователи усомнились в том, что певица на самом деле была больна. Подписчики уверены, что под видом лечения от пневмонии певица пыталась скрыть факт о проделанной пластической операции.

Как себя чувствует Надежда Бабкина сегодня, 4 мая

«Я бронхитом переболела — не могла разговаривать — одышка. А эта строчит, как пулемет! И где дырка от трахеостомической трубки?Очередная коррекция, под видом коронавируса, а придумано здорово. Похудела и лицо утянула, ясно, какая Корона там», — прокомментировали пользователи.

Ранее сообщалось, что Надежду Бабкину выписали из больницы, в которой она была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Сообщалось, что певица была введена в медикаментозную кому, была подключена к аппарату ИВЛ.

Надежда Бабкина 4 мая 2020, последние новости

Модель Алена Кравец совершенно точно знает, почему заболела Бабкина — все дело в гормонах счастья, которых, как считает светская львица, много в шоколаде и занятиях сексом. «Ни того, ни другого у нее не было!» — заявила светская львица.

Надежда Бабкина лечилась от пневмонии в больнице в Коммунарке. Медики долго не выписывали ее, а друг артистки Евгений Гор просил молитв за Бабкину.

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох рассказал, что певица не знала о продлении самоизоляции в стране до мая, а также, что праздничные торжества по случаю Дня Победы перенесли.