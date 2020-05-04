Михаил Мишустин находится в VIP-палате

По данным СМИ, премьер-министр России Михаил Мишустин находится в Центральной клинической больнице в Москве. Госпиталь отвечает последним запросам по дизайну интерьеров и даже предлагает «люксовые» палаты.

Состояние Мишустина сегодня, 04.05.2020

По информации Telegram-канала Baza, премьер лечится в специальном отделении, которое занимается только «важными чиновниками».

В распоряжении пациентов клиники есть ресторан, бассейн и оборудованные новейшей техникой палаты.

Состояние Мишустина оценивается как средней тяжести.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное», — отметил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Новости сегодня, 4 мая, Михаил Мишустин

Пресс-секретарь добавил, что Мишустин работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону.

Телеведущий Владимир Познер заявил на своем сайте, что заболевание премьера лишь с вероятностью 10% может быть фальсификацией.

«Я знаком с господином Мишустиным, мне не кажется, что он готов быть главным действующим лицом такого спектакля. Я уверен, что он действительно заболел. Уверен… на 90%. А вот на 10% готов допустить, что это спланированная и продуманная акция», — считает Познер.

Что случилось с Мишустиным

Председатель Кабмина РФ сообщил о положительном тесте на коронавирус российскому президенту Владимиру Путину 30 апреля. Обязанности премьер-министра временно перешли к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Контактировавшие с заболевшим политиком члены правительства также были помещены в изоляцию. Они уже сдали анализы на наличие инфекции. Правительство продолжает работу в штатном режиме.