Еще один житель Горно-Алтайска доставил коронавирус республику

В Республике Алтай 3 мая выявили очередной случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб республики в своем официальном Telegram-канале, инфицированным оказался местный житель, вернувшийся из поездки в другой регион.

Положительный анализ на наличие коронавирусной инфекции подтвердился у 21-летнего жителя Горно-Алтайска. Он прибыл из другого субъекта федерации и ранее контактировал с больным COVID-19. Молодого человека уже доставили в специализированный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Его состояние оценивают как удовлетворительное. С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания, в том числе по 10 – в Турочакском районе и Горно-Алтайске, семь – в Онгудайском районе, шесть – Усть-Коксинском районе, по два – в Майминском и в Шебалинском районах.

За все время в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 9199 человек. 3 мая исследовано 136 проб. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине в регионе находится 528 человек.