Велокоманда Jumbo-Visma продлила контракт с Йонасом Вингегордом

Велокоманда Jumbo-Visma объявила о продлении контракта с 23-летним датским гонщиком Йонасом Вингегордом (Jonas Vingegaard), который остаётся работать в команде Ричарда Плюгге до конца 2022 года.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Горняк по специализации, уроженец города Глингёр (Glyngøre), в 2019 году Йонас Вингегорд успешно провёл сезон, одержав первую победу на этапе гонке Мирового тура, — выиграл королевский горный этап на Туре Польши, а также занял 2-е место в общем зачёте на Туре Дании.

Йонас Вингегорд: «Я счастлив продлить контракт с командой Jumbo-Visma, где мне очень нравится работать. Кроме того, я начал хорошо развиваться в этой команде, где надеюсь достичь ещё более высоких целей в ближайшем будущем. Горжусь, что являюсь частью этой команды. На данный момент нет команды, которая подходила мне больше».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы считаем, что особенно в это трудное время важно дать знак, что мы продолжаем развивать нашу команду. Йонес – многообещающий талант. У нас на него большие надежды. Мы рады, что у нас есть возможность поменять условия его контракта и продлив его до конца 2022 года, потому что в этом случае сможем продолжать строить вместе с ним успешную карьеру».