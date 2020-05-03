Немецкий аналитический центр назвал Турцию авторитарной страной

Фонд заявил, что на внутреннюю политику Турции всё больше оказывают влияние националистические, исламистские и авторитарные силы. Кроме того, в международной политике страны произошли радикальные преобразования, особенно после перехода на президентскую форму правления, которая вступила в силу после национальных выборов, прошедших в июне 2018 года, указали в фонде.

«Эти выборы фактически положили конец парламентской системе Турции, существовавшей с момента основания современной Турецкой Республики в 1923 году», — добавили в фонде.

По данным фонда, новая система ускорила процесс авторитаризма при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане даже после окончания двухлетнего режима чрезвычайного положения, которое правительство объявило после неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в июле 2016 года.

«Внутренний процесс автократизации имел далеко идущие последствия для международных отношений Турции. Отношения страны с ЕС и США быстро ухудшились. Переговоры Турции о вступлении в ЕС зашли в тупик, а её двусторонние связи с несколькими отдельными государствами-членами ЕС, оказались на грани разрыва», — добавили аналитики.