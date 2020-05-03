Рижский аэропорт закрыли из-за потерявшего управление беспилотника в небе

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Рижский аэропорт закрыли из-за потерявшего управление беспилотника в небе
Рижский аэропорт закрыли из-за потерявшего управление беспилотника в небе

Depositphotos

Воздушное пространство Латвии было ограничено в использовании из-за того, что находящийся в небе беспилотник потерял управление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, власти полностью закрыли воздушное пространство над аэропортом Риги.

Представитель Администрации гражданской авиации Латвии уточнил, что дрон потерял управление, находясь на высоте 200 метров. Он добавил, что топливного запаса беспилотнику хватит на 90 часов полета.

Вес летательного аппарата составляет 26 килограммов, а скорость — 70 км/ч.