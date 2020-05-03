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РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/6c4fd1f34272da9e8feb659e24ba11ad.jpg" alt="Посольство РФ отреагировало на заявление МИД Украины по трагедии в Одессе" />

В посольстве России на Украине заявили, что Киев вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию и добиться прогресса в наказать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году, предпочитает искать причины случившегося «в пресловутых кознях Москвы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Российские дипломаты отметили, что при этом Киев также обвиняет Россию «в неких тайных замыслах против Украины».

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — заявили в посольстве, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.

Там указали, что хлтя бы на основе свидетельских показаний очевидцев и видеоматериалов «можно без особого труда» выяснить имена тех, кто спланировал и соврешил этот погром, и «наказать его организаторов и исполнителей».