Доктор Берг рассказал, что человек теряет, когда ест сахар

Всем известно, что употреблять сахар необходимо в меру, так как именно он запускает воспалительные процессы в организме, может привести к ожирению, а то и сахарному диабету. Доктор Эрик Берг рассказал, что, потребляя сладости, человек еще и теряет очень многое. Например, лишает себя необходимых витаминов.

По словам доктора Берга, много глюкозы ведет к истощению витамина С — той самой аскорбиновой кислоты, антиоксиданта, который необходим иммунной системе. Химически молекула витамина похожа на молекулу глюкозы, поэтому организм выбирает сахар, а не «аскорбинку».

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После употребления высокоуглеводной пищи иногда учащается сердцебиение — это, указывает доктор Берг, дефицит калия и витамина B1.

Если организм на фоне потребления сладостей начинает удерживать жидкость — это в большинстве случаев свидетельствует о низком уровне калия и высоком уровне натрия.

«Нехватка магния может привести к бессоннице, к тревожности и к стрессу. Так что если вы чувствуете тревожность после углеводной еды, возможно, это низкий уровень B1 и магния», — объяснил специалист.

Сахар в рационе может привести и к дефициту цинка. А это также чревато не самыми приятными последствиями. Так, при дефиците цинка снижается уровень тестостерона, снижается иммунитет. Это может привести даже к тому, что человек лишится восприятия вкуса или обоняния, предупредил доктор.

По этой причине от сахара в его привычном виде лучше вовсе отказаться либо же свести его потребление к минимуму. Удовлетворить потребности организма в сахарах можно, кушая фрукты и ягоды. К тому же, они полны антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения.

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