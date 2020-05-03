Основатель крупнейшего сетевого сообщества Алтайском крае заявил проверке фейки после публикации жалоб врачей

Создатель крупнейшего алтайского сообщества «ВКонтакте» Barnaul22 Алексей Куреленок заявил, что правоохранители ведут разбирательство из-за его публикаций о проблемах в алтайских больницах, которые якобы могут оказаться основанными на фейках. При этом, согласно его объяснению, подтвердить свои посты он не может, потому что сами медики остаются анонимами из-за риска быть уволенными. Об этом он сообщил недавно на своей странице в Instagram. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю за два нерабочих дня не смогли прокомментировать эту информацию.

По словам Алексея Куреленка, недавно он публиковал на своей странице в Instagram истории врачей, которые рассказывали ему о плохих условиях в медучреждениях края, урезании зарплат, отсутствии масок, костюмов защиты и других актуальных сегодня проблемах. «Мне пишут люди, врачи, медперсонал, которые сталкиваются с беспределом в учреждениях. Мне позвонил участковый и сказал, что начато разбирательство на основании моих публикаций в сториз (коротких видео в Instagram, исчезающих через 24 часа после публикации — прим. ред. ИА «Банкфакс»). Сказал, что я распространяю фейки. Такая была формулировка», — заявил на видео основатель крупного паблика.

Теперь он якобы должен подтвердить обнародованную информацию у врачей в конкретных больницах, чтобы началась проверка озвученной информации. Однако сделать этого Куреленок не может, поскольку сами медики, по его утверждению, боятся представлять доказательства из-за угрозы быть уволенными. В связи с этим он обратился к медработникам и всем, кто в страхе не сообщает о проблемах и тем самым молчаливо их одобряет. «Ну что должно произойти, чтобы вы подтвердили эту информацию и начались разборки? Вот после моих сториз, которые всего сутки провисели, пошли разборки. Вы элементарно подтвердить не можете. Мне не страшно защищать и помогать вам. Я это как личную трагедию переживаю, мне просто больно за все, что происходит в этой стране. Если вы не готовы говорить, как вас «нагибают», как вас лишают премий, зарплат, сокращают, не дают того, что обещано президентом, если вы не готовы это подтверждать, то терпите дальше. Вы будете терпеть, пока вас уничтожают, просто над вами будут издеваться. Почему вы допускаете это? Вы вообще себя уважаете как людей?» — обратился к медикам Алексей Куреленок.

Между тем в ГУ МВД по Алтайскому краю за два нерабочих дня не смогли предоставить «Банкфаксу» комментарий о ситуации и проверке, о которой заявил Куреленок, пообещав уточнить информацию после выходных.

Отметим, что связи с коронавирусом правоохранители отслеживают все публичные сообщения по данной теме, пытаясь найти фейки, которые якобы могут нести угрозу для граждан. В начале апреля Генпрокуратура выявила недостоверную информацию в некоторых краевых СМИ, которые сообщали, что «из 25 прибывших с проверкой в Алтайский край полицейских один оказался заражен коронавирусом, при этом проверяющие посещали с проверками города и районы края, потенциально контактировали с несколькими десятками граждан». Понесли ли информационные ресурсы какую-либо ответственность за такие публикации, не сообщается.

Касательно жалоб врачей на условия работы, то таких историй в Алтайском крае достаточно. К примеру, ранее и.о. главврача больницы № 3 Василий Русских в письме пожаловался властям Рубцовска, что в медучреждении не хватает средств защиты, при том, что именно на базе этой больницы власти организуют площадку для размещения больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, по его утверждению, в учреждении есть проблема с оплатой питания медиков. В связи с этим он попросил помощи у властей и предпринимателей. Однако позднее краевой Минздрав заявил, что больница обеспечена всем необходимым, а заведующий госпиталем горбольницы №3 Андрей Гончаров записал видео, в котором оправдался перед чиновниками за просьбы о помощи. В связи с этим стоит отметить, что информацию, озвученную главврачом, ведомство не назвало фейком.

Похожая ситуация и со словами одной из сотрудниц перинатального центра «ДАР», которая в интервью «Банкфаксу» рассказывала, что учреждение, по ее мнению, должным образом не позаботилось о жизни и здоровье своих работников, которым приходится ежедневно принимать рожениц, не всегда дожидаясь их отрицательного анализа на коронавирус. Краевой Минздрав подготовил комментарий, в котором попытался объяснить эту информацию, однако многие поставленные перед ведомством вопросы так и остались без ответа.

Стоит напомнить, что ранее федеральные власти ужесточили наказания за распространение фейков о коронавирусе и других обстоятельствах угрожающих жизни безопасности граждан. Теперь за недостоверную информацию могут назначить штраф до 700 тысяч рублей, а если она привела к смерти или нанесению вреда здоровью человека, то может грозить штраф до 2 млн рублей и даже лишение свободы до 5 лет.