Турция направила в США второй самолёт с медицинским грузом

Как сообщили накануне в администрации президента Турции, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с выражением солидарности на фоне пандемии коронавируса. Это послание было доставлено на турецком военно-транспортном самолете с медицинским грузом, отправленным Анкарой Вашингтону и включающим маски, защитные комбинезоны и дезинфицирующие средства, передаёт РИА Новости.

«Вторая партия медицинского груза, подготовленного по указанию президента Турции Тайипа Эрдогана с целью борьбы с эпидемией COVID-19, отправлена из Анкары (в США) на борту самолёта турецких вооружённых сил», — говорится в сообщении.