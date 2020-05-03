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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/811/13053811/20200418_gaf_u39_203-pic905-895x505-36805.jpg" alt="Более 600 тысяч масок в день производят предприятия Подмосковья" /></p> <p>

В сутки предприятия Московской области производят более 600 тысяч медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

За месяц объем производства увеличен в два раза, в сутки подмосковные предприятия выпускают 620 тысяч масок, заявили в пресс-службе. Там отметили, что на данный момент в регионе к производству масок привлечены 14 предприятий, еще девять компаний готовы к перепрофилированию.

Ранее сообщалось, что с 12 мая в Московской области вводится «масочный режим» в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

По последним данным, в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, из них 1222 – с летальным исходом. Выздоровели после прохождения лечения 15 013 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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