Более 600 тысяч масок в день производят предприятия Подмосковья

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press
В сутки предприятия Московской области производят более 600 тысяч медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
За месяц объем производства увеличен в два раза, в сутки подмосковные предприятия выпускают 620 тысяч масок, заявили в пресс-службе. Там отметили, что на данный момент в регионе к производству масок привлечены 14 предприятий, еще девять компаний готовы к перепрофилированию.
Ранее сообщалось, что с 12 мая в Московской области вводится «масочный режим» в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
По последним данным, в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, из них 1222 – с летальным исходом. Выздоровели после прохождения лечения 15 013 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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