Отличия элиты от истеблишмента в России и мире

Шесть сезонных садоводческих маршрутов начнут работать в Казани с 30 апреля. Об этом сегодня на заседании казанского оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. «Хотел бы обратиться ко всем...