Отличия элиты от истеблишмента в России и мире

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Коронавирус в Италии и Испании, новости на 27 апреля
На 27 апреля в мире подтверждено более 2,9 млн случаев COVID-19. Скончалось более 200 тыс. человек, более 800 тыс. выздоровели. Коронавирусная инфекция все еще гуляет...
«Нефть пить не будешь и металл не съешь»: Метшин призвал садоводов по максимуму использовать...
Шесть сезонных садоводческих маршрутов начнут работать в Казани с 30 апреля. Об этом сегодня на заседании казанского оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. «Хотел бы обратиться ко всем...
Домашний арест населения связан не с коронавирусом
На портале РИА Новости опубликован следующий материал.ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19"Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время нет никаких доказательств того,...
Количество зараженных коронавирусной инфекцией Алтайском крае увеличилось 283 человек
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе Барнаул – 3 человека, Рубцовск – 1 человек,...
Сопровождение над Балтикой: Ту-160 совершили плановый полет
Прослушать новость Остановить прослушивание close Минобороны России Два российских бомбардировщика Ту-160 совершили плановый полет над Балтикой, который длился более восьми часов, сообщили в Минобороны РФ. На...