Как строили дискообразный Ковчег по Божьему велению?

Ноев ковчег согласно Библии, судно, построенное Ноем по повелению Бога, для спасения от Потопа своей семьи, а также всех животных (по паре особей каждого вида) и все художники и ученые, основывали свое видение этого корабля на основе данных из Библии.»И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём.Но жил в те времена человек праведный и непорочный «в роде своём», угодный Господу, и звали его Ной.И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нём нижнее, второе и третье [жильё].»Ной сделал всё так, как повелел ему Бог. По окончании строительства сказал Бог Ною войти в ковчег со своими сыновьями и женой, и с жёнами сынов своих, и ввести также в ковчег из всех животных по паре, чтобы они остались в живых. И взять себе всякой пищи, какая необходима себе и для животных. После чего ковчег был затворён Богом.Через семь дней (во второй месяц, в семнадцатый [27-й — согласно переводу Септуагинты] день) излился дождь на землю, и продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землёю и плавал по поверхности вод. «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом» И лишилось жизни всякое существо, которое было на поверхности земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге.Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней, после чего стала убывать. «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.» К первому дню следующего года иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега, и во втором месяце, к двадцать седьмому дню, земля высохла.И сказал Бог Ною: Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жёны сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных И не буду больше поражать всего живущего И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…Бог повелел, чтобы длина ковчега была 300 локтей (133,5 м); ширина — 50 локтей (22,25 м), а высота — 30 локтей (13,35 м). Также Он повелел Ною сделать отверстие в ковчеге, и в локоть (52 см) свести его вверху, и сделать дверь в ковчег сбоку; устроить в нём три отделения. Эти отделения («этажи») должны были находиться одно над другим. Сам ковчег следовало сделать из дерева «гофер» и осмолить смолой его и отделения в нём внутри и снаружи. Больше ничего об устройстве ковчега не говорится.В прошлом году перевод древнего руководства по строительству ковчега, написанного на глиняной табличке, датируемой 3700 годами, перевернул общее представление о настоящей форме Ноева Ковчега. Древний текст далек от описания традиционного деревянного корабля, который будет плавать по наводненным водам с животными, выглядывающими из окон, древний текст описывает корабль, который на самом деле был круглой дискообразной формой.

Раньше история о Всемирном потопе считалась библейским мифом, но в последние годы появилось множество находок и научных данных подтверждающих факт глобального затопления земли. Ноев Ковчег и «миф о потопе» описывают реальные события, которые имели место, и очередное подтверждение было найдено в информации изложенной на глиняной табличке возраст которой — 3700 лет.Табличка была найдена на Ближнем Востоке Леонардом Симмонсом, который служил в Королевских ВВС в течение 1940-х гг. Однако древний артефакт не подлежал никакому исследованию, пока сын Симмонса Дуглас не пожертвовал ее в Британский музей в 2008 году.Будучи экспертом по расшифровке клинописной письменности и помощником хранителя отдела древней Месопотамской письменности, языков и культур Британского музея, профессор Финкель смог перевести текст на глиняной табличке, что привело к новой интерпретации истории Ковчега.Эта табличка описывала Месопотамскую историю, ставшую рассказом в Книге Бытия Ветхого Завета о Ное и ковчеге, который спас все виды животных от наводнения. В тексте описывается, как Бог говорил с Атрам-Хасисом, шумерским царем, который является фигурой Ноя в более ранних версиях истории Ковчега. Он говорит: » Атрам-Хасис, прислушайся к моему совету, чтобы жить вечно! Разрушьте свой дом, постройте лодку; презирайте имущество и спасайте жизнь! Вытяните лодку, которую вы будете строить с круговой конструкцией; пусть ее длина и ширина будут одинаковыми.»Древний вавилонский текст описывает ковчег как круглую 65-метровую чашу со стенами высотой 6 метров, расположенную на двух уровнях. Корабль был разделен на секции, чтобы разделить различных животных на свои собственные секции. В 60 строках текста, которые д-р Финкель описывает как “подробное руководство по строительству ковчега”, утверждается, что судно было построено с использованием веревок и тростника, прежде чем его смазали битумом, чтобы сделать его водонепроницаемым.Ученые всегда предполагали, что ковчег был большой лодкой с заостренным носом и кормой для плавания по волнам, но по словам Финкеля, ковчег не должен был никуда плыть, он просто должен был просто неуправляемо дрейфовать.История Ноева ковчега описана в десятках древних текстов и представлена в трех основных мировых религиях: христианстве, иудаизме и исламе. Согласно этой истории, Бог затопил мир в наказание за его разложение и сказал Ною построить ковчег и наполнить парами всех пород животных. Как только поток отступил, ковчег остановился на горе.