Осторожно, фейк. Коронавирус в руках черных пиарщиков и беглых аферистов

Удивительные люди. Хотя нет. Полное отсутствие хотя бы минимальных человеческих качеств уже, к сожалению, не вызывает удивления. Помните, когда вбрасывались фейки о полтысячи погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» или о том, что после взрыва газа в Магнитогорске в морги везут еще триста трупов? Там все понятно: людям нелюдям нужен был хайп и паника. Цель – собрать лайки и показать, как все плохо в России.Но существуют и, так называемые, бизнес-фейки, когда во время тяжелых для страны событий информационный поток негатива «вдруг» обрушивается с фальшивыми обвинениями на какую-либо коммерческую структуру или бизнесмена: смотрите, вот какие они плохиши в этот сложный для России период. И понятно, что правда все равно выйдет наружу, рано или поздно выяснится, что объекты фейков не при чем и даже наоборот максимально помогают стране и людям. Но здесь цель иная, по принципу: ложечки-то нашлись, а осадок остался. Примеры? Пожалуйста.Как только в стране начался совсем серьезный период эпидемии COVID-19 по редакциям и сайтам побежали гонцы черного пиара с коммерческим предложением о вбросе целого ряда фейков о компании «Киевская площадь», оптовом рынке «Фуд Сити» и других структурах, имеющих отношение к бизнесмену Году Нисанову. Везде разбрасывались одни и те же тезисы, никакого отношения к реальности не имеющие, но, видимо, подкрепленные определенной суммой денег. Некоторые коллеги, отказавшись работать фейкометами, ознакомили меня с, так называемым, «техзаданием», которое я и попробую сейчас разобрать по пунктам. Итак, «обвинение первое» — мол, пока олигархи в столь тяжелое для страны коронавирусное время жертвуют огромные суммы на средства индивидуальной защиты для граждан, ИВЛ и другую медтехнику для больниц, миллиардер, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и его партнеры якобы жертвуют ТОЛЬКО миллионы долларов на борьбу с вирусом в Азербайджане. Ложь.Привожу реальные факты: Весь жилой фонд гостиницы Radisson Славянская (421 номер), принадлежащей Нисанову и партнерам, был выделен специально для врачей, которые в буквальном смысле находятся на передовой и борются с распространением коронавирусной инфекции. В отеле проживают и питаются, как иногородние специалисты, так и московские врачи, которые не могут возвращаться в собственные семьи из-за контакта с заболевшими. Собственная кухня Radisson «Славянская» обеспечивает медработников двухразовым питанием, график которого постояльцы могут выбрать самостоятельно. Блюда подаются в режиме рум-сервис.Так же, по сообщению агентства РБК, принадлежащий бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву автоцентр «Москва» на Каширском шоссе в ближайшее время будет переоборудован под госпиталь для лечения больных с коронавирусом.«Центральный рынок» на Рождественском бульваре, входящий в Группу компаний «Киевская площадь», продолжает обеспечивать бесплатным питанием врачей, работающих в реанимационных и терапевтических отделениях. Горячие обеды теперь доставляют не только в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, но и в Городскую клиническую больницу №31, которая недавно была перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19.Понятно, что в вышеприведенных примерах речь идет о гораздо больших суммах, чем 1,2 млн. долларов, которые бизнесмены выделили на борьбу с коронавирусом на их родине в Азербайджане.Также, стало известно, что Год Нисанов пожертвовал на борьбу с коронавирусом и деньги, причем это далеко не один миллион долларов, а значительно больше. Но фейкометам это не интересно – главное успеть сделать вброс.Далее. Нас также пытаются убедить в том, что оптовый рынок «Фуд Сити» — это якобы потенциальный рассадник коронавируса. Мол, много покупателей и много продавцов, которых проверить на COVID-19 невозможно. И это тоже ложь. Почему? А потому, что я побывал в «Фуд Сити» и лично убедился в том, что именно на этой гигантской торговой площадке в реальности применяются совершенно невероятные меры по предупреждению любого заражения. Пожалуй, за исключением радиоактивного, на случай ядерной войны. Я не преувеличиваю. Хотелось бы, чтобы в каждом подобном кластере по всей территории России принималась хотя бы часть тех мер по противодействию эпидемии, которые я увидел в «Фуд Сити». Судите сами:Так для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности посетителей и арендаторов агрокластера, на территории комплекса были введены специальные меры по санитарной обработке и дезинфекции всех помещений и поверхностей, в том числе лифтов, перил, дверных ручек и другое.

Вся площадь (поймите, вся! А это помещения, раскинувшиеся на 120 гектарах!) обрабатывается спецсредствами на основе ЧАС (четвертичных аммониевых соединений), хлорактивными, кислородактивными, спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. Проводится обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов. На всех входах используются тепловизоры, с помощью которых измеряется температура у сотрудников, арендаторов и посетителей. Помимо этого, созданы дополнительные условия, необходимые для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей. На территории комплекса установлены дозаторы с антисептиком.Я также поинтересовался у специалистов и выяснил то, что и на столь любимом многими Западе даже в период пика коронавируса в таком масштабе не обрабатывался ни один крупный торговый комплекс. Так что, и этот фейк не проходит.Продолжаем. Заказчики чернушной пиар-компании в качестве очередного упрека в адрес Нисанова и партнеров приводят цитаты из высказываний «их бывшего партнера» по строительному бизнесу Ильгара Гаджиева. Этот удивительный персонаж рассказывает о том, что из-за компаний Года Нисанова, которые он якобы отобрал у Гаджиева, «людям, которые вложились в наши объекты… придется платить огромные проценты банку за то жилье, которое они получат теперь неизвестно когда» и о том, что «остались без работы более тысячи сотрудников компании. А ведь во многих семьях они были единственными кормильцами. Теперь эти семьи оказались без средств к существованию». И вся эта история довольно грубо подводится снова под тему коронавируса в связи тем, что (внимание!) «Тысячи обманутых дольщиков и более тысячи работников, оказавшихся на улице, в сегодняшней ситуации с карантином COVID-19 возможно просто голодают вместе со своими семьями».А теперь разоблачение сеанса магии. Дело в том, что ссылаться на господина Гаджиева, как на «бывшего партнера», — это то же самое, как ссылаться на какой-нибудь древневавилонский эпос. Как оказалось, «бывший партнер» Ильгар Гаджиев, мягко говоря, привирает, причем во всем. Я уже не раз писал о похождениях этого новоявленного Остапа Бендера от строительного бизнеса, ныне благополучно сбежавшего в Германию от кредиторов и уголовных дел. Не буду утомлять читателя пересказом моих расследований его деятельности, с ними можно ознакомиться здесь «Денег нет, но вы держитесь. Похождения Ильгара Гаджиева – Остапа Бендера 21 века» и здесь «Похождения Ильгара Гаджиева и его криминальных партнеров. Продолжение». И, разумеется, этот персонаж не является и никогда не являлся партнером Года Нисанова, а компания «SDI Group» (именно о её «бедных дольщиках и сотрудниках» так вдохновенно рассказывает Гаджиев) на 100 процентов принадлежит… самому Гаджиеву. И никакого Нисанова там нет и близко.И теперь становится понятно, что некие деятели от бизнеса решили использовать сложную ситуацию с эпидемией коронавируса в стране для достижения своих целей, пытаясь вбросить фальшивки в средства массовой информации и в блогосферу. И, честно говоря, у меня нет никаких сомнений в том, что за всей этой грязной историей стоит ни кто иной, как, так называемый, «бывший партнер» и беглый авантюрист Ильгар Гаджиев, скрывающийся от кредиторов и уголовных дел, возбужденных в России и в Азербайджане. И к его пяти уголовным делам вполне может добавиться и еще одно – по факту распространения ложной информации в период коронавирусной инфекции.И еще. Уважаемые коллеги, к вам, наверное, тоже забредали некие посредники с этими же предложениями. Так вот, сразу предупреждаю, что это фейк от первого до последнего слова. Я понимаю, что сейчас кризис и деньги очень нужны, но можно попасть в весьма неприятную ситуацию, публикуя в период эпидемии коронавируса откровенную ложь на эту тему.