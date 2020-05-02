34 человека сутки пополнили число больных коронавирусом Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки было зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 382 человека, в том числе 32 ребенка.

Как уточняет оперштаб, за сутки число больных пополнилось на 11 человек в Барнауле, шестерых в Змеиногорске, пятерых в Поспелихинском районе, троих человек в Тальменском районе и двоих в Славгороде. По одному новому больному было выявлено в Павловском и Немецком национальном районе. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю сейчас устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 35 случаев – завозных, в том числе два из-за рубежа; 295 случаев – по контакту с заболевшими. Из 382 заболевших: 49 случаев выявлены у больных внебольничной пневмонией, 59 – у заболевших ОРВИ, в 274 случаях заболевание проходит бессимптомно. В лидерах по заболеваемости уже несколько дней находится Змеиногорский район, где зафиксировано 159 инфицированных. Для сравнения, в Барнауле их 102. Добавим, что на 29 апреля выздоровели и выписаны из больниц 44 человека, находятся под меднаблюдением 1594 человека (за сутки добавилось 124). Снято меднаблюдение с 7635 человек.