Спортивный директор команды UAE Team Emirates о психологическом состоянии велогонщиков

Спортивный директор команды UAE Team Emirates Аллан Пейпер (Allan Peiper) считает, что одной из главных проблем в период изоляции является не столько тренировки, сколько психологический настрой гонщика, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Аллан Пейпер: «Ребята по 8 часов занимаются в изоляции на домашних тренажёрах, и от этого у них раскалывается голова. Они с удовольствием хотели бы снова выезжать, но в то же время есть много велогонщиков, которые боятся всего этого. Даже те, кто могут тренироваться на улице, беспокоятся о контрактах на следующий год. Они волнуются о том, когда у них появится шанс себя показать.

Они молоды, в их представлении жизнь длится вечно, они всё видят в розовом цвете, но нынешняя ситуация коснётся каждого. Даже если у них есть контракт на следующий год, их команда может закрыться. Или же зарплата не будет прежней. Есть много факторов, которые надо учитывать. Они уже давно находятся в изоляции, все их цели сметены. Уверен, что они адаптируются, но главным становится вопрос психического здоровья. Я лично и команда почти не касались этой стороны, но сейчас здоровая психика важнее тренировок.

Что с психологическим состоянием каждого гонщика? Как они справляются с семейной жизнью и изоляцией? Они должны справиться с бессчётным количеством вещей.

Ещё один ключевой момент – кто первым начнёт выступать в гонках.

Мы принимаем меры, наблюдаем за психологическим состоянием гонщиков. Врачи команды следят за этим, а тренеры и спортивные директора постоянно на связи с гонщиками.

На данный момент всё, что нам остаётся, – ждать календарь, который UCI должен объявить во вторник. У нас есть даты Тур де Франс-2020, так что можем планировать тренировочные лагеря. Но Том Дюмулин недавно сказал, что если он не сможет уехать в горы, то ему можно забыть о генеральной классификации на Тур де Франс. И это так для множества генеральщиков и команд. Разрешение путешествовать очень важно.

Думаю, UCI предложит что-то, что будет работать. Будет трудно иметь конкурентоспособных гонщиков на всех трёх Гранд-турах, потому что мы не сможем менять составы от гонки к гонке. И гонщикам всё равно надо будет отдыхать между соревнованиями, даже если они не выступали полгода. Стартом для всех будет Тур де Франс. Неважно, что говорят, Тур – стартовая точка. Такова реальность».