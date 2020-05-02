Пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте в Подмосковье

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Пассажирам без масок или респираторов запретят ездить на общественном транспорте в Подмосковье с 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ежедневно минтранс Мособласти совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие QR-кода и соблюдения социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси. Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Также в пресс-службе сообщили, что сотрудники регионального минтранса будут раздавать маски при проверке цифровых пропусков у пассажиров. Однако людей призвали заранее подготовиться к обязательному режиму ношения масок или респираторов.

Ранее стало известно, что жителей Подмосковья, нарушающих обязательный «масочный режим», который начнет действовать в регионе с 12 мая, будут штрафовать на 4 тысячи рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о введении «масочного режима» регионе 1 мая. Согласно документу, до 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. С 12 мая «масочный режим» становится обязательным. Жители региона должны будут носить защитные средства, в том числе во время пребывания в аптеках, общественном транспорте, больницах и предприятиях, которые продолжают работу в условиях режима самоизоляции.