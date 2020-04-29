Минобрнауки Алтайского края определилось датой завершения учебного года

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая рассказала, как будут учиться школьники в мае. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. По словам чиновницы, учебный год для 1-8 классов решено завершить досрочно, а вот ученикам выпускных классов придется посещать занятия и консультации до 8 июня.

Как сообщила Лариса Терновая, удаленное обучение в крае продлится до 22 мая, тогда же завершится и сам учебный год для школьников 1-8 классов. То есть, даже после 12 мая, обозначенного президентом Владимиром Путиным как дата начала выхода из самоизоляции, детей в школах не ждут. Что касается учеников 9 и 11 классов, они будут учиться и получать консультации до 8 июня, и далее выходят до 31 июля на ОГЭ и ЕГЭ. 10-классники с 25 по 29 мая пройдут военные сборы, о формате проведения будет сообщено дополнительно.

Продолжая тему дистанта, Лариса Терновая также отметила, что каждый родитель принимает решение самостоятельно, обучается ли его ребенок три майские дня (с 6 по 8 число), и обязательно ставит в известность любым удобным способом классного руководителя, если ребенок учиться не будет. При этом в колледжах и в техникумах, подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края, будет продолжена реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме того, в дистанционном режиме будет продолжена подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца учебного года преподаватели алтайских школ не имеют права ставить ученикам двойки за невыполненные задания. Данное решение чиновников 21 апреля озвучил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе онлайн-общения с журналистами. Он также назвал проблемы, с которыми пришлось столкнуться учителям, школьникам и их родителям в ходе дистант-обучения. По большому счету они были связаны с техническими сбоями, нехваткой гаджетов и недовольством взрослых, которым приходится делать домашние задания вместе со своими детьми. Однако Костенко заверил, что сейчас ситуация нормализуется, власти решают все вопросы в индивидуальном порядке.