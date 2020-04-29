Заведующая отделением реанимации в лучшей больнице Нью-Йорка покончила с собой, не выдержав психологического давления

Заведующая отделением неотложной помощи одного из лучших манхэттенских госпиталей получила психологическую травму при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заразилась и покончила с собой. Об этом сообщает издание New York Post.

49-летняя Лорна Брин (Lorna Breen) заразилась COVID-19 и перебралась в дом родителей в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. После двухнедельного лечения она почувствовала себя лучше и вернулась в Нью-Йорк на работу, но коллеги снова отправили ее домой восстанавливать силы. Не справившись с психологическим давлением в связи с пандемией, она покончила с собой.

Ее отец Филип рассказал, что она находилась на передовой в борьбе с коронавирусом и насмотрелась на бесконечные смерти зараженных вирусом SARS-CoV-2 людей. Некоторые из ее пациентов погибали, не успев покинуть приемное отделение.

Коллеги описали Брин как талантливого врача, которая стремилась сделать все возможное для своих пациентов. Представители больницы, где она работала, подчеркнули, что сейчас им важно оказать поддержку семье, друзьям и коллегам Брин. «Ведь они пытаются пережить произошедшую трагедию в столь непростое для всех время», – пояснили медработники.

Ранее сообщалось, что медсестра из итальянского города Монца покончила с собой после того, как ее тест на коронавирус дал положительный результат. Она опасалась, что заразила других.

Доктор Лорна Брин, возглавляющая отделение реанимации и интенсивной терапии в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка – одном из лучших лечебных учреждений мира – покончила с собой, не выдержав напряжения борьбы с пандемией.

49-летняя Лорна Брин (Lorna Breen) заразилась COVID-19 и перебралась в дом родителей в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. После двухнедельного лечения она почувствовала себя лучше и вернулась в Нью-Йорк на работу, но коллеги снова отправили ее домой восстанавливать силы. Не справившись с психологическим давлением в связи с пандемией, она покончила с собой.

Ее отец Филип рассказал, что она находилась на передовой в борьбе с коронавирусом и насмотрелась на бесконечные смерти зараженных вирусом SARS-CoV-2 людей. Некоторые из ее пациентов погибали, не успев покинуть приемное отделение.

Коллеги описали Брин как талантливого врача, которая стремилась сделать все возможное для своих пациентов. Представители больницы, где она работала, подчеркнули, что сейчас им важно оказать поддержку семье, друзьям и коллегам Брин. «Ведь они пытаются пережить произошедшую трагедию в столь непростое для всех время», – пояснили медработники.

«Она пыталась выполнять свой долг, и это ее убило» – так объяснил причину суицида доктор Филип Брин, отец покойной, в интервью The New York Times.

«Она действительно была в окопах на линии фронта», – заявила в интервью отец покойной.

Лорна Брин – не единственная жертва среди медицинского персонала США, оказавшихся в эпицентре пандемии. Двумя днями ранее застрелился 23-летний Джон Монделло, парамедик из Бронкса, в больнице которого был огромный наплыв тяжелых больных.

Специалисты по психическому здоровью сообщили журналистам издания, что посттравматический синдром на фоне пандемии приобретает масштабы национального кризиса. По словам профессора Стэнфордского университета Дебры Кайсен, которая возглавляет Международное общество исследований травматического стресса, группа, которая в наибольшей степени подвержена риску – это медики, а также люди, потерявшие близких.