СМИ: Ссора турецких музыкантов, из-за концерта на балконе во время карантина, закончилась перестрелкой

Гюлалан рассказал журналистам, что Джошкун Дирек, ещё один музыкант и его дальний родственник, велел членам своей семьи застрелить его.

Родственники Дирека отправились в резиденцию Гюлалана, где один из мужчин выстрелил в музыканта, сообщил сын пострадавшего.

По данным издания BirGün, два музыканта поссорились в соцсетях из-за выступления на балконе во время пандемии коронавируса.

Адвокат Дирека, Хатидже Таштан, отвергла утверждения о том, что он спровоцировал нападение, заявив, что ранее между двумя мужчинами не было разногласий. Дирек хотел поговорить с Гюлаланом из-за его «жёстких оскорблений» по поводу концертов на балконах, сказал адвокат, добавив, что семья пострадавшего тоже вышла с оружием в руках.

«Я мирный человек. Моё оружие — мой инструмент и мой голос», — заявил журналистам Дирек.

Гюлалан 11 апреля опубликовал видео, как он поёт со своего балкона. Позже неделю спустя 19 апреля Дирек выложил похожее видео.