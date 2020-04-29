Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000

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Xinhua/AP
1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что в госпиталях Минобороны лечатся 332, в изоляторах по месту службы — 253, в больницах — восемь, дома — 451 заболевший. Выздоровели 82 военнослужащих.
28 апреля сообщалось о 960 заражений.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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