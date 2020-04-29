В Подмосковье преступники подпольно производили шоколад «Аленка»

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В Подмосковье полицейские раскрыли подпольный цех, производящий шоколад «Аленка», пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«При осмотре помещения цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырье для его приготовления», — сказала Волк.
Она отметила, что полицейские изъяли 58 тысяч шоколадок и около 270 упаковок с этикетками. По предварительным данным, ущерб составляет 19 миллионов рублей.
На производстве находились десять работников без медицинских книжек. Сотрудники работали в две смены несколько месяцев.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 3 ст. 180 УК РФ).
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