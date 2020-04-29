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Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар во время выступления. Кадр из видео…

Libyan National Army/Reuters TV

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/177/13066177/2020-04-28T015353Z_981822533_RC2DDG97GFLO_RTRMADP_3_LIBYA-SECURITY-pic905-895x505-43333.jpg" alt="Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии" /></p> </p> <p>

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал »Аль-Хадас» в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.

Ранее фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии в соответствии с решением граждан страны.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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