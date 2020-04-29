Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

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Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар во время выступления. Кадр из видео…
Libyan National Army/Reuters TV
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал »Аль-Хадас» в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.
Ранее фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии в соответствии с решением граждан страны.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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