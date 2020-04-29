Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 30 апреля 2020 года?

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Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 30 апреля 2020 года?

На территории Российской Федерации за прошедшие сутки обнаружили еще 5841 новый случай заболевания. Это более чем на 500 случаев меньше, чем накануне. Медики говорят, что еще рано рассуждать о снижении числа инфицированных, но все же изменения есть. Отметим, что большинство новых инфицированных не испытывают никаких симптомов.

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Где и сколько заболевших коронавирусом в России на 30 апреля

Общее количество инфицированных на территории Российской Федерации приближается к отметке в сто тысяч человек — 99399. Из них 10286 пациентов вылечились, 972 погибли. При этом 108 человек погибли за последний день, это антирекорд на все время эпидемии в стране. Отметим, что количество вылечившихся за сутки также рекордное — 1830 человек.

В Волгоградской области уменьшилось количество инфицированных. Впервые за неделю подтверждено менее двадцати случаев (шестнадцать за сутки). В больницах с подозрением остаются 718 человек, под наблюдением медиков находятся 2562 человека (на дому).

Коронавирус в России, новости на 30 апреля 2020 года

  • Глава российского государства провел совещание 28 апреля и рассказал гражданам о новых изменениях.
  • За сутки в столице РФ от вируса погибло более 60 пациентов.
  • Сообщается, что в честь празднования майских праздников в период с первого по одиннадцатое мая были отменены дистанционные занятия у школьников в Москве.
  • Министерство обороны Российской Федерации заявило о выявленных более 2500 инфицированных в вооруженных силах России.
  • Жители Якутии собрались на митинг. Бастующие заявили о плохой жизни на карантине.
  • Нерабочие дни с выплатой заработной платы были продлены до одиннадцатого мая.

Минздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Уровень заражения вирусом COVID-19 на территории Российской Федерации, по сравнению с другими странами Европы, невысокий. Эксперты НИИ Министерства здравоохранения Российской Федерации объяснили, что это зависит от многих факторов, в том числе и от плотности населения страны.

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 30 апреля 2020 года?

Известно, что есть несколько причин низкой заболеваемости вирусом COVID-19. Эксперты Министерства здравоохранения объяснили, что это зависит от большой площади территории Российской Федерации, она позволяет жителям рассредоточиться по всей стране и сократить количество случаев инфицирования. Кроме этого, в страну приезжает гораздо меньше туристов, чем в Европу, особенно это касается зимнего периода, что также уменьшает вероятность заражения вирусом. Огромную роль играет высокий процент вакцинации среди граждан РФ, а также вовремя введенные меры, которые были направлены на борьбу с распространением вируса.

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Исследователи говорят, что пандемия COVID-19 в РФ может закончиться 19 августа. При этом ранее был прогноз, что вспышка вируса закончится 20 июля.

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 30 апреля 2020 года?

Сроки сдвинулись и в других странах. Например, в Америке пандемия, предположительно, должна закончится 5 сентября. В Италии и Англии вспышка инфекции должна подойти к концу августа — 30 и 20 числа. В Германии и Франции — 5 и 8 августа. При этом даты еще могут поменяться. Это во многом зависит от эпидемиологической ситуации в странах, а также принимаемых местными властями мер. Кроме того, ученые предупредили, что прошедшие пик вируса COVID-19 могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Геннадий Орлов рассказал, что оберегает Россию от коронавируса

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поговорил в эфире радиостанции «Радио Зенит», где рассказал о ситуации с вирусом COVID-19 в России и возможности продолжить чемпионат страны по футболу.

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 30 апреля 2020 года?

«Уверен, что сезон будет возобновлен в июне, однако, мы наверняка будем играть без болельщиков. Само собой, футболисты должны не приближаться к толпе людей в аэропортах, за этим нужно следить. У меня есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все так долго говорят. Россия находится в лучшем положении. Мы несем не такие большие потери, как американцы, британцы, испанцы и итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой все говорят, от туберкулеза, возможно, она спасает нас», — заявил комментатор.

Динамика распространения коронавируса в России замедлилась

За прошедшие сутки в столице вновь отметили ослабление динамики роста заболеваемости вирусом COVID-19, как и в России в целом. Медики зафиксировали за последние 24 часа 5 841 случай инфицирования в 82 субъектах страны. При этом в 44,9% случаев болезнь протекает без клинических проявлений. Не так давно медики зафиксировали 6 411 случаев заражения за сутки. Общее количество летальных исходов достигло 972, 105 за сутки. Всего в РФ насчитывается 99 399 инфицированных пациента.

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 30 апреля 2020 года?

В столице РФ 29 апреля зафиксировали 2220 новых случая заражения, днем ранее медики обнаружили 3075 заболевших человека. Общее количество зараженных в столице превысило отметку в 50 тысяч человек. Также было зарегистрировано еще 67 случаев смерти.