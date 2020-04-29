Самые благоприятные дни для стрижек по лунному календарю на май 2020 года

Если вы с нетерпением ждете май, чтобы наконец-то обновить прическу, посоветоваться со стилистом или записаться на важные бьюти-процедуры, то тут стоит вас немного разочаровать: большую часть месяца Венера, планета красоты, будет не в самом удачном положении, поэтому любые изменения внешности не будут особенно приветствоваться.
Подробности о влияниях планет в этом месяце читайте в статье: Общий астрологический прогноз для всех знаков зодиака на май 2020
Но все новое – это хорошо забытое старое. Даже если выбирать новый имидж сейчас – не самое лучшее время, вы всегда можете вернуться к тому, что уже пробовали. К тому же ретроградное движение Венеры наоборот, будет это приветствовать, и вы можете в старом стиле и образе найти что-то особенное для себя в настоящем.
При выборе дня для посещения салонов и парикмахерских постарайтесь избегать дней, когда Венера будет в слабом положении и когда Луна будет в знаках, неудачных для работы с волосами: 3, 4, 9, 15, 16, 20-22, 25, 26 мая 2020.
В эти дни крайне нежелательно делать совершенно новые прически, окрашивать волосы или записываться на любые сложные процедуры для волос.
Лунный календарь стрижек на май 2020 года, самые благоприятные дни
1 мая 2020 года, 9-10 лунный день, растущая Луна во Льве.
- Стрижка — сегодня волосам лучше дать отдохнуть, так как они подвержены ломкости и выпадению.
- Окраска волос — сегодня не рекомендуется красить волосы.
- Маникюр, педикюр — посвятите день лечению ногтей. А если вы хотите стать более привлекательной для мужского пола, то подстригите ногти после захода солнца.
- Уход за лицом — сегодня благоприятен уход за кожей вокруг глаз.
- Уход за телом — сделайте сегодня обертывание для тела и примите расслабляющую ванну и вы не только избавитесь от недоброжелателей и врагов, но и измените свою жизнь в лучшую сторону, а ваша кожа и тело будут выглядеть великолепно.
2 мая 2020 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Деве.
- Стрижка — только классические варианты стрижек.
- Окраска волос — забудьте об окраске на сегодня.
- Маникюр, педикюр — маникюр поможет сегодня выйти из депрессии.
- Уход за лицом — массаж лица сегодня принесет много неудач в вашу жизжнь.
- Уход за телом — депиляция, сделанная сегодня внесет много ярких нот в вашу жизнь.
3 мая 2020 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Деве.
- Стрижка — чтобы повысить иммунитет, сделайте яркую стрижку, поэксперементируйте с имиджем.
- Окраска волос — темные оттенки прибавят вам спокойствие и комфорт.
- Маникюр, педикюр — сделайте сегодня яркий манкюр, добавьте больше красок.
- Уход за лицом — борьба с морщинами сегодня наиболее эффективна.
- Уход за телом — расслабляющие процедуры.
4 мая 2020 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Весах.
- Стрижка — если вы хотите добавить ярких красок в вашу жизнь, то постригитесь именно сегодня.
- Окраска волос — не рекомендуется.
- Маникюр, педикюр — самый благоприятный день в этом месяце для лечения нездоровых ногтей.
- Уход за лицом — дайте отдых коже лица.
- Уход за телом — посетите фитнес.
5 мая 2020 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Весах.
- Стрижка — в этот день ни в коем случае нельзя стричься, так как это может быть опасно для Вашего здоровья.
- Окраска волос — волосы сегодня лучше окрашивать с помощью натуральных красителей и нельзя их обесцвечивать.
- Маникюр, педикюр — маникюр, сделанный сегодня, поднимет вам настроение.
- Уход за лицом — полезны питательные маски, от пилинга лучше отказаться.
- Уход за телом — день ухода за телом. День подходит для спа-процедур, лечения ног, ногтей.
6 мая 2020 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.
- Стрижка — подстригаясь сегодня, помните, что тем самым вы прогоняете из своей жизни везение и удачу.
- Окраска волос — смело записывайтесь к своему мастеру.
- Маникюр, педикюр — сегодня не то что подстригать ногти плохо, но и сломать ноготь к болезни.
- Уход за лицом — благоприятен уход за кожей вокруг глаз.
- Уход за телом — начните сегодня курс массажа, обертываний, запишитесь на спа-процедуры, и вы почувствуете себя лучше, да и настроение поднимется.
7 мая 2020 года, 15-16 лунный день, полная Луна в Скорпионе.
- Стрижка — после стрижки вы найдете решения в сложных задачах, сможете сделать выбор в мучающем вас вопросе.
- Окраска волос — уход за бровями и ресницами.
- Маникюр, педикюр — не самый хороший день для наращивания ногтей, да и ногти лучше не стричь до захода солнца. А вот поздно вечером, если подстричь ногти, ваша красота и обаяние для окружающих усилятся.
- Уход за лицом — успокаивающие ванночки и маски.
- Уход за телом — хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.
8 мая 2020 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.
- Стрижка — сегодня лучше не подстригать волосы и не окрашивать, чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы.
- Окраска волос — не нужна, она принесёт только пустые хлопоты.
- Маникюр, педикюр — сделайте сегодня перерыв в важных делах, не подстригайте ногти, не наращивайте, не делайте никаких косметологических процедур.
- Уход за лицом — очищающие и отшелушивающие маски.
- Уход за телом — день отдыха и расслабления.
9 мая 2020 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.
- Стрижка — к болезни. Нехороший день для ухода за волосами. Подстригать волосы сегодня к бессоннице и головной боли.
- Окраска волос — воспользуйтесь натуральными красителями.
- Маникюр, педикюр — стрижка ногтей способна удлинить срок вашей жизни.
- Уход за лицом — используйте кремы и маски от морщин.
- Уход за телом — сегодня хороший день для начала диеты.
10 мая 2020 года, 18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.
- Стрижка — подстригитесь сегодня, если хотите привлечь в свою жизнь деньги, финансовое благополучие и повысить свой авторитет в коллективе.
- Окраска волос — окрашивать волосы можно в любой цвет.
- Маникюр, педикюр — состригать ногти сегодня, вы состригаете свои проблемы.
- Уход за лицом — не рекомендуется использование кремов на гормональной основе, а также новых видов косметических средств.
- Уход за телом — этот день подходит для нанесения татуировок, пирсинга.
11 мая 2020 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Козероге.
- Стрижка — после сегодняшней стрижки, волосы будут хуже выглядеть. Они начнут сечься и выпадать, потеряют свой блеск.
- Окраска волос — результат превзойдет ваши ожидания.
- Маникюр, педикюр — подстригая ногти сегодня, вы состригаете печаль, тоску, обиды. А вот наращивать ногти сегодня не рекомендуется, ток как они не будут держаться, есть вероятность испортить свои коготки.
- Уход за лицом — благоприятный день для пилинга, чистки лица.
- Уход за телом — физические нагрузки могут негативно отразится на вашем здоровье.
12 мая 2020 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Козероге.
- Стрижка — увеличивается вероятность выпадения волос и облысения.
- Окраска волос — сегодня лучше всего покрасить волосы в светлые оттенки, это поможет избежать большинства неудач.
- Маникюр, педикюр — стричь ногти в такой день к депрессии, плохому настроению.
- Уход за лицом — дайте сегодня отдых коже лица.
- Уход за телом — когда эпилировать волосы? Конечно сегодня!
13 мая 2020 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Водолее.
- Стрижка — не самый лучший день для ухода за волосами. После сегодняшней стрижки у вас может заболеть голова, и ухудшится общее самочувствие.
- Окраска волос — результат вас разочарует.
- Маникюр, педикюр — сегодня к новым романтическим отношениям, любви и избавлению от одиночества.
- Уход за лицом — лучше всего проводить только самые необходимые процедуры.
- Уход за телом — дайте телу отдых.
14 мая 2020 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Водолее.
- Стрижка — после сегодняшней стрижки волосы будут расти очень медленно.
- Окраска волос — используйте природные красители, такие как хна или басма.
- Маникюр, педикюр — подстричь ногти в такой день нужно тому, для кого важна усидчивость сосредоточенность и концентрация. Настроение Вам поднимет новый дизайн ногтей, а удачу принесет окраска ногтей в любимый цвет.
- Уход за лицом — дайте лицу отдых, воздержитесь от косметики.
- Уход за телом — благоприятный день для эпиляции и депиляции, волосы на теле будут расти медленно.
15 мая 2020 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
- Стрижка — подстригая волосы сегодня, вы уменьшаете запасы внутренней энергии своего организма, что может привести к слабости и усталости.
- Окраска волос — для нормализации взаимоотношений следует использовать натуральные красители светлых или рыжих тонов.
- Маникюр, педикюр — сегодня лучше не делать уборку по дому, выкидывать старые вещи, подстригать ногти, а вот заняться своей фигурой, спортом можно.
- Уход за лицом — чистка лица, увлажняющие маски.
- Уход за телом — очень хороший день для эпиляции.
16 мая 2020 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
- Стрижка — нейтральный день для стрижки и окрашивания, волосам ничего не грозит, но и качество их не улучшится.
- Окраска волос — осветление и окраска волос в светлые оттенки.
- Маникюр, педикюр — сегодня лучше не подстригать ногти, чтобы не навлечь на себя хлопоты и неудачи в делах.
- Уход за лицом — не проводите никаких процедур.
- Уход за телом — благоприятны водные процедуры.
17 мая 2020 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
- Стрижка — после сегодняшней стрижки у вас испортится настроение, может даже развиться депрессия.
- Окраска волос — краситься только в салоне и только в проверенный цвет.
- Маникюр, педикюр — после сегодняшнего маникюра и педикюра ногти приобретут блеск, здоровый вид, будут быстрее расти и меньше ломаться.
- Уход за лицом — чтобы встретить свою вторую половинку, поухаживайте сегодня за бровями и ресницами.
- Уход за телом — хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.
18 мая 2020 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Овне.
- Стрижка — с волосами сегодня лучше не экспериментировать, даже не менять прическу, ни то, что окрашивать или стричь.
- Окраска волос — прекрасное время для экспериментов.
- Маникюр, педикюр — сегодняшний маникюр и педикюр защитит вас от неожиданных ситуаций.
- Уход за лицом — антивозрастные крема.
- Уход за телом — показаны занятия спортом или активный отдых.
19 мая 2020 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Овне.
- Стрижка — день хорош для укрепления корней волос. Побалуйте себя маской или массажем головы.
- Окраска волос — светлые оттенки повышают шанс встретить свою настоящую любовь.
- Маникюр, педикюр — хотите избавиться от страхов и комплексов подстригите ногти в этот день.
- Уход за лицом — используйте кремы и маски от морщин.
- Уход за телом — воздержитесь от солярия, он навлечет черную полосу в вашу жизнь.
20 мая 2020 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Тельце.
- Стрижка — новая стрижка придаст Вам уверенности в своих силах.
- Окраска волос — радикальное изменение цвета волос может негативно отразится на вас.
- Маникюр, педикюр — хотите избавиться от страхов и комплексов – подстригите ногти в этот день.
- Уход за лицом — хорошо делать ягодные и фруктовые маски.
- Уход за телом — успешным будет лечение воспалений и трещин на коже ног.
21 мая 2020 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Тельце.
- Стрижка — стрижка сегодня поможет вам в реализации планов и достижении поставленных целей.
- Окраска волос — окрасьте свои волосы сегодня натуральными красками, тогда Вас обязательно ждет успех.
- Маникюр, педикюр — подстригая ногти сегодня, вы состригаете печаль, тоску, обиды. А вот наращивать ногти сегодня не рекомендуется, ток как они не будут держаться, есть вероятность испортить свои коготки.
- Уход за лицом — эффективны кремы с травяными экстрактами.
- Уход за телом — рекомендуется контрастный душ.
22 мая 2020 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Тельце.
- Стрижка — луна не советует проводить никаких процедур.
- Окраска волос — лучше отказаться.
- Маникюр, педикюр — подстригать ногти сегодня к проблемам и ссорам с людьми. Из-за чего понизится Ваша самооценка.
- Уход за лицом — отдых.
- Уход за телом — лучше отдохните сегодня и спланируйте процедуры по уходу за собой на другие (благоприятные) дни.
23 мая 2020 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Близнецах.
- Стрижка — сегодня посещение парикмахера сулит вам прилив жизненных сил, но волосы станут непослушными.
- Окраска волос — можно красить волосы в свой натуральный цвет.
- Маникюр, педикюр — подстригите ногти сегодня, если хотите защититься от врагов и экстремальных ситуаций в будущем.
- Уход за лицом — эффективно использовать кремы и маски от морщин.
- Уход за телом — обязательно сходите на массаж.
24 мая 2020 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Близнецах.
- Стрижка — очень хороший день для стрижки. Особенно, если вы хотите, чтобы ваши волосы стали гуще и быстрее росли.
- Окраска волос — можно красить волосы в свой натуральный цвет.
- Маникюр, педикюр — состригать, отстригать и подстригать сегодня что-либо к неудаче. Так что перенесите маникюр и педикюр на более благоприятное время.
- Уход за лицом — благоприятен уход за кожей вокруг глаз.
- Уход за телом — в случае малейших признаков простуды посетите баню или сауну.
25 мая 2020 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Раке.
- Стрижка — сегодня ослабит Вас в эмоциональном плане, привлечет врагов и недоброжелателей.
- Окраска волос — в тот цвет, который приносит вам удачу и уверенность.
- Маникюр, педикюр — если вы не хотите впасть в депрессию, то не стоит сегодня подстригать ногти.
- Уход за лицом — маски для свежести кожи.
- Уход за телом — устройте сегодня себе день отдыха.
26 мая 2020 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Раке.
- Стрижка — посещение парикмахерской сегодня поднимет Вам настроение, что не останется без внимания окружающих.
- Окраска волос — синтетическими красителями пользоваться не рекомендуется, окраска натуральными красителями будет привлекать деньги.
- Маникюр, педикюр — если в последнее время вам не хватает уверенности в себе, то подстригите ногти сегодня и ваша самооценка поднимется. А ногти после стрижки будут еще быстрее расти, и улучшится их качество.
- Уход за лицом — остерегайтесь аллергии при использовании косметики.
- Уход за телом — хороший день для начала диеты.
27 мая 2020 года, 5-6 лунный день, растущая Луна во Льве.
- Стрижка — воздержитесь от радикальных вмешательств в свою внешность. Повремените со стрижкой.
- Окраска волос — сегодня можно использовать только басму и хну.
- Маникюр, педикюр — благоприятный день.
- Уход за лицом — маски из натуральных продуктов сделают вас не только неотразимыми, но и придадут вам дополнительную энергию.
- Уход за телом — хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.
28 мая 2020 года, 6-7 лунный день, растущая Луна во Льве.
- Стрижка — стрижка в такие дни делает волосы красивыми, пышными и шелковистыми.
- Окраска волос — такое положение Луны на небосводе считается благоприятным, если вы хотите изменить образ или ритм своей жизни.
- Маникюр, педикюр — откажитесь от этой идеи.
- Уход за лицом — возрастает потребность в применении тонизирующих спиртосодержащих средств, кремов и масок.
- Уход за телом — полезны различные водные процедуры, посещение бассейна, сауны, ванны с морской солью и травами, контрастный душ.
29 мая 2020 года, 7-8 лунный день, растущая Луна во Льве.
- Стрижка — подстригаясь сегодня, Вы обрезаете крылья у своего ангела-хранителя, что не самым благоприятным образом скажется на вашей судьбе.
- Окраска волос — лунный календарь советует воздержаться сегодня.
- Маникюр, педикюр — ногти будут расти медленно.
- Уход за лицом — хорошо выщипывать брови.
- Уход за телом — благоприятный день для эпиляции и депиляции.
30 мая 2020 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Деве.
- Стрижка — самый плохой день для стрижки в этом месяце.
- Окраска волос — хорошо красить волосы в темные оттенки.
- Маникюр, педикюр — неблагоприятный день для маникюра, педикюра и ухода за телом. Сегодня лучше отдохнуть.
- Уход за лицом — натуральные очищающие и омолаживающие маски.
- Уход за телом — занятие спортом поможет быстро сбросить лишний вес.
31 мая 2020 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Деве.
- Стрижка — сегодня к повышению на работе.
- Окраска волос — хороший день для окраски волос в любой цвет.
- Маникюр, педикюр — благоприятный день для лечения грибка.
- Уход за лицом — любые маски для лица благоприятно отразятся на коже.
- Уход за телом — хороший день для депиляции.