Самые благоприятные дни для стрижек по лунному календарю на май 2020 года

Если вы с нетерпением ждете май, чтобы наконец-то обновить прическу, посоветоваться со стилистом или записаться на важные бьюти-процедуры, то тут стоит вас немного разочаровать: большую часть месяца Венера, планета красоты, будет не в самом удачном положении, поэтому любые изменения внешности не будут особенно приветствоваться.

Подробности о влияниях планет в этом месяце читайте в статье: Общий астрологический прогноз для всех знаков зодиака на май 2020

Но все новое – это хорошо забытое старое. Даже если выбирать новый имидж сейчас – не самое лучшее время, вы всегда можете вернуться к тому, что уже пробовали. К тому же ретроградное движение Венеры наоборот, будет это приветствовать, и вы можете в старом стиле и образе найти что-то особенное для себя в настоящем.

При выборе дня для посещения салонов и парикмахерских постарайтесь избегать дней, когда Венера будет в слабом положении и когда Луна будет в знаках, неудачных для работы с волосами: 3, 4, 9, 15, 16, 20-22, 25, 26 мая 2020.

В эти дни крайне нежелательно делать совершенно новые прически, окрашивать волосы или записываться на любые сложные процедуры для волос.

Лунный календарь стрижек на май 2020 года, самые благоприятные дни

1 мая 2020 года, 9-10 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка — сегодня волосам лучше дать отдохнуть, так как они подвержены ломкости и выпадению.

Окраска волос — сегодня не рекомендуется красить волосы.

Маникюр, педикюр — посвятите день лечению ногтей. А если вы хотите стать более привлекательной для мужского пола, то подстригите ногти после захода солнца.

Уход за лицом — сегодня благоприятен уход за кожей вокруг глаз.

Уход за телом — сделайте сегодня обертывание для тела и примите расслабляющую ванну и вы не только избавитесь от недоброжелателей и врагов, но и измените свою жизнь в лучшую сторону, а ваша кожа и тело будут выглядеть великолепно.

2 мая 2020 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка — только классические варианты стрижек.

Окраска волос — забудьте об окраске на сегодня.

Маникюр, педикюр — маникюр поможет сегодня выйти из депрессии.

Уход за лицом — массаж лица сегодня принесет много неудач в вашу жизжнь.

Уход за телом — депиляция, сделанная сегодня внесет много ярких нот в вашу жизнь.

3 мая 2020 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка — чтобы повысить иммунитет, сделайте яркую стрижку, поэксперементируйте с имиджем.

Окраска волос — темные оттенки прибавят вам спокойствие и комфорт.

Маникюр, педикюр — сделайте сегодня яркий манкюр, добавьте больше красок.

Уход за лицом — борьба с морщинами сегодня наиболее эффективна.

Уход за телом — расслабляющие процедуры.

4 мая 2020 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Весах.

Стрижка — если вы хотите добавить ярких красок в вашу жизнь, то постригитесь именно сегодня.

Окраска волос — не рекомендуется.

Маникюр, педикюр — самый благоприятный день в этом месяце для лечения нездоровых ногтей.

Уход за лицом — дайте отдых коже лица.

Уход за телом — посетите фитнес.

5 мая 2020 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Весах.

Стрижка — в этот день ни в коем случае нельзя стричься, так как это может быть опасно для Вашего здоровья.

Окраска волос — волосы сегодня лучше окрашивать с помощью натуральных красителей и нельзя их обесцвечивать.

Маникюр, педикюр — маникюр, сделанный сегодня, поднимет вам настроение.

Уход за лицом — полезны питательные маски, от пилинга лучше отказаться.

Уход за телом — день ухода за телом. День подходит для спа-процедур, лечения ног, ногтей.

6 мая 2020 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.

Стрижка — подстригаясь сегодня, помните, что тем самым вы прогоняете из своей жизни везение и удачу.

Окраска волос — смело записывайтесь к своему мастеру.

Маникюр, педикюр — сегодня не то что подстригать ногти плохо, но и сломать ноготь к болезни.

Уход за лицом — благоприятен уход за кожей вокруг глаз.

Уход за телом — начните сегодня курс массажа, обертываний, запишитесь на спа-процедуры, и вы почувствуете себя лучше, да и настроение поднимется.

7 мая 2020 года, 15-16 лунный день, полная Луна в Скорпионе.

Стрижка — после стрижки вы найдете решения в сложных задачах, сможете сделать выбор в мучающем вас вопросе.

Окраска волос — уход за бровями и ресницами.

Маникюр, педикюр — не самый хороший день для наращивания ногтей, да и ногти лучше не стричь до захода солнца. А вот поздно вечером, если подстричь ногти, ваша красота и обаяние для окружающих усилятся.

Уход за лицом — успокаивающие ванночки и маски.

Уход за телом — хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.

8 мая 2020 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка — сегодня лучше не подстригать волосы и не окрашивать, чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы.

Окраска волос — не нужна, она принесёт только пустые хлопоты.

Маникюр, педикюр — сделайте сегодня перерыв в важных делах, не подстригайте ногти, не наращивайте, не делайте никаких косметологических процедур.

Уход за лицом — очищающие и отшелушивающие маски.

Уход за телом — день отдыха и расслабления.

9 мая 2020 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка — к болезни. Нехороший день для ухода за волосами. Подстригать волосы сегодня к бессоннице и головной боли.

Окраска волос — воспользуйтесь натуральными красителями.

Маникюр, педикюр — стрижка ногтей способна удлинить срок вашей жизни.

Уход за лицом — используйте кремы и маски от морщин.

Уход за телом — сегодня хороший день для начала диеты.

10 мая 2020 года, 18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка — подстригитесь сегодня, если хотите привлечь в свою жизнь деньги, финансовое благополучие и повысить свой авторитет в коллективе.

Окраска волос — окрашивать волосы можно в любой цвет.

Маникюр, педикюр — состригать ногти сегодня, вы состригаете свои проблемы.

Уход за лицом — не рекомендуется использование кремов на гормональной основе, а также новых видов косметических средств.

Уход за телом — этот день подходит для нанесения татуировок, пирсинга.

11 мая 2020 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка — после сегодняшней стрижки, волосы будут хуже выглядеть. Они начнут сечься и выпадать, потеряют свой блеск.

Окраска волос — результат превзойдет ваши ожидания.

Маникюр, педикюр — подстригая ногти сегодня, вы состригаете печаль, тоску, обиды. А вот наращивать ногти сегодня не рекомендуется, ток как они не будут держаться, есть вероятность испортить свои коготки.

Уход за лицом — благоприятный день для пилинга, чистки лица.

Уход за телом — физические нагрузки могут негативно отразится на вашем здоровье.

12 мая 2020 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка — увеличивается вероятность выпадения волос и облысения.

Окраска волос — сегодня лучше всего покрасить волосы в светлые оттенки, это поможет избежать большинства неудач.

Маникюр, педикюр — стричь ногти в такой день к депрессии, плохому настроению.

Уход за лицом — дайте сегодня отдых коже лица.

Уход за телом — когда эпилировать волосы? Конечно сегодня!

13 мая 2020 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка — не самый лучший день для ухода за волосами. После сегодняшней стрижки у вас может заболеть голова, и ухудшится общее самочувствие.

Окраска волос — результат вас разочарует.

Маникюр, педикюр — сегодня к новым романтическим отношениям, любви и избавлению от одиночества.

Уход за лицом — лучше всего проводить только самые необходимые процедуры.

Уход за телом — дайте телу отдых.

14 мая 2020 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка — после сегодняшней стрижки волосы будут расти очень медленно.

Окраска волос — используйте природные красители, такие как хна или басма.

Маникюр, педикюр — подстричь ногти в такой день нужно тому, для кого важна усидчивость сосредоточенность и концентрация. Настроение Вам поднимет новый дизайн ногтей, а удачу принесет окраска ногтей в любимый цвет.

Уход за лицом — дайте лицу отдых, воздержитесь от косметики.

Уход за телом — благоприятный день для эпиляции и депиляции, волосы на теле будут расти медленно.

15 мая 2020 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка — подстригая волосы сегодня, вы уменьшаете запасы внутренней энергии своего организма, что может привести к слабости и усталости.

Окраска волос — для нормализации взаимоотношений следует использовать натуральные красители светлых или рыжих тонов.

Маникюр, педикюр — сегодня лучше не делать уборку по дому, выкидывать старые вещи, подстригать ногти, а вот заняться своей фигурой, спортом можно.

Уход за лицом — чистка лица, увлажняющие маски.

Уход за телом — очень хороший день для эпиляции.

16 мая 2020 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка — нейтральный день для стрижки и окрашивания, волосам ничего не грозит, но и качество их не улучшится.

Окраска волос — осветление и окраска волос в светлые оттенки.

Маникюр, педикюр — сегодня лучше не подстригать ногти, чтобы не навлечь на себя хлопоты и неудачи в делах.

Уход за лицом — не проводите никаких процедур.

Уход за телом — благоприятны водные процедуры.

17 мая 2020 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка — после сегодняшней стрижки у вас испортится настроение, может даже развиться депрессия.

Окраска волос — краситься только в салоне и только в проверенный цвет.

Маникюр, педикюр — после сегодняшнего маникюра и педикюра ногти приобретут блеск, здоровый вид, будут быстрее расти и меньше ломаться.

Уход за лицом — чтобы встретить свою вторую половинку, поухаживайте сегодня за бровями и ресницами.

Уход за телом — хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.

18 мая 2020 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Овне.

Стрижка — с волосами сегодня лучше не экспериментировать, даже не менять прическу, ни то, что окрашивать или стричь.

Окраска волос — прекрасное время для экспериментов.

Маникюр, педикюр — сегодняшний маникюр и педикюр защитит вас от неожиданных ситуаций.

Уход за лицом — антивозрастные крема.

Уход за телом — показаны занятия спортом или активный отдых.

19 мая 2020 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Овне.

Стрижка — день хорош для укрепления корней волос. Побалуйте себя маской или массажем головы.

Окраска волос — светлые оттенки повышают шанс встретить свою настоящую любовь.

Маникюр, педикюр — хотите избавиться от страхов и комплексов подстригите ногти в этот день.

Уход за лицом — используйте кремы и маски от морщин.

Уход за телом — воздержитесь от солярия, он навлечет черную полосу в вашу жизнь.

20 мая 2020 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Тельце.

Стрижка — новая стрижка придаст Вам уверенности в своих силах.

Окраска волос — радикальное изменение цвета волос может негативно отразится на вас.

Маникюр, педикюр — хотите избавиться от страхов и комплексов – подстригите ногти в этот день.

Уход за лицом — хорошо делать ягодные и фруктовые маски.

Уход за телом — успешным будет лечение воспалений и трещин на коже ног.

21 мая 2020 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Тельце.

Стрижка — стрижка сегодня поможет вам в реализации планов и достижении поставленных целей.

Окраска волос — окрасьте свои волосы сегодня натуральными красками, тогда Вас обязательно ждет успех.

Маникюр, педикюр — подстригая ногти сегодня, вы состригаете печаль, тоску, обиды. А вот наращивать ногти сегодня не рекомендуется, ток как они не будут держаться, есть вероятность испортить свои коготки.

Уход за лицом — эффективны кремы с травяными экстрактами.

Уход за телом — рекомендуется контрастный душ.

22 мая 2020 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Тельце.

Стрижка — луна не советует проводить никаких процедур.

Окраска волос — лучше отказаться.

Маникюр, педикюр — подстригать ногти сегодня к проблемам и ссорам с людьми. Из-за чего понизится Ваша самооценка.

Уход за лицом — отдых.

Уход за телом — лучше отдохните сегодня и спланируйте процедуры по уходу за собой на другие (благоприятные) дни.

23 мая 2020 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

Стрижка — сегодня посещение парикмахера сулит вам прилив жизненных сил, но волосы станут непослушными.

Окраска волос — можно красить волосы в свой натуральный цвет.

Маникюр, педикюр — подстригите ногти сегодня, если хотите защититься от врагов и экстремальных ситуаций в будущем.

Уход за лицом — эффективно использовать кремы и маски от морщин.

Уход за телом — обязательно сходите на массаж.

24 мая 2020 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

Стрижка — очень хороший день для стрижки. Особенно, если вы хотите, чтобы ваши волосы стали гуще и быстрее росли.

Окраска волос — можно красить волосы в свой натуральный цвет.

Маникюр, педикюр — состригать, отстригать и подстригать сегодня что-либо к неудаче. Так что перенесите маникюр и педикюр на более благоприятное время.

Уход за лицом — благоприятен уход за кожей вокруг глаз.

Уход за телом — в случае малейших признаков простуды посетите баню или сауну.

25 мая 2020 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Раке.

Стрижка — сегодня ослабит Вас в эмоциональном плане, привлечет врагов и недоброжелателей.

Окраска волос — в тот цвет, который приносит вам удачу и уверенность.

Маникюр, педикюр — если вы не хотите впасть в депрессию, то не стоит сегодня подстригать ногти.

Уход за лицом — маски для свежести кожи.

Уход за телом — устройте сегодня себе день отдыха.

26 мая 2020 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Раке.

Стрижка — посещение парикмахерской сегодня поднимет Вам настроение, что не останется без внимания окружающих.

Окраска волос — синтетическими красителями пользоваться не рекомендуется, окраска натуральными красителями будет привлекать деньги.

Маникюр, педикюр — если в последнее время вам не хватает уверенности в себе, то подстригите ногти сегодня и ваша самооценка поднимется. А ногти после стрижки будут еще быстрее расти, и улучшится их качество.

Уход за лицом — остерегайтесь аллергии при использовании косметики.

Уход за телом — хороший день для начала диеты.

27 мая 2020 года, 5-6 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка — воздержитесь от радикальных вмешательств в свою внешность. Повремените со стрижкой.

Окраска волос — сегодня можно использовать только басму и хну.

Маникюр, педикюр — благоприятный день.

Уход за лицом — маски из натуральных продуктов сделают вас не только неотразимыми, но и придадут вам дополнительную энергию.

Уход за телом — хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.

28 мая 2020 года, 6-7 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка — стрижка в такие дни делает волосы красивыми, пышными и шелковистыми.

Окраска волос — такое положение Луны на небосводе считается благоприятным, если вы хотите изменить образ или ритм своей жизни.

Маникюр, педикюр — откажитесь от этой идеи.

Уход за лицом — возрастает потребность в применении тонизирующих спиртосодержащих средств, кремов и масок.

Уход за телом — полезны различные водные процедуры, посещение бассейна, сауны, ванны с морской солью и травами, контрастный душ.

29 мая 2020 года, 7-8 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка — подстригаясь сегодня, Вы обрезаете крылья у своего ангела-хранителя, что не самым благоприятным образом скажется на вашей судьбе.

Окраска волос — лунный календарь советует воздержаться сегодня.

Маникюр, педикюр — ногти будут расти медленно.

Уход за лицом — хорошо выщипывать брови.

Уход за телом — благоприятный день для эпиляции и депиляции.

30 мая 2020 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка — самый плохой день для стрижки в этом месяце.

Окраска волос — хорошо красить волосы в темные оттенки.

Маникюр, педикюр — неблагоприятный день для маникюра, педикюра и ухода за телом. Сегодня лучше отдохнуть.

Уход за лицом — натуральные очищающие и омолаживающие маски.

Уход за телом — занятие спортом поможет быстро сбросить лишний вес.

31 мая 2020 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Деве.