Доплаты медикам за роботу с коронавирусом будут начислять в течение трех месяцев

В России начнут выплачивать надбавки медикам за борьбу с коронавирусом. Эту инициативу выдвинул Президент России Владимир Путин в своем третьем обращении к народу 8 апреля 2020 года.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили о готовности начислять дополнительные выплаты медицинским работникам. На сегодняшний день соглашения подписаны с 68 регионами, до которых были доведены бюджетные лимиты для осуществления выплат.

Выплаты медицинским работникам, непосредственно работающим с больными COVID-19

В соответствии с Постановлением Правительства РФ, медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь непосредственно гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получат выплаты в следующих размерах:

— врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией в стационарах – 80 тыс. руб. в месяц;

— средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи – 50 тыс. руб. в месяц;

— младший медперсонал стационаров, водители, средний и младший медперсоналу скорой помощи – 25 тыс. руб. в месяц.

Отметим, что такие выплаты предусмотрены за работу в течение трех месяцев: апрель, май, июнь 2020 года.

Доплаты медикам за особые условия работы и дополнительную нагрузку

Правительством России установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь россиянам, зараженным коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения.

На сайте Министерства здравоохранения отмечается, что в некоторых регионах такие выплаты уже осуществляются. Одними из первых выплаты начали получать медики в Тверской, Нижегородской, Челябинской, Архангельской областях, в Чеченской Республике, Республике Мордовия, в Татарстане и Красноярском крае. Выплаты медработникам остальных регионов обещают начать в ближайшее время.

Выплаты производятся в процентном соотношении среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики.

Итак, 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года будут получать врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях.

80% будут получать врачи подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также врачи скорой медицинской помощи.

50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года получит средний медицинский персонал, участвующий в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

40% получат средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи.

30% получит младший медперсонал, обеспечивающий условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

20% — младший медперсонал, который обеспечивает условия для оказания первичной медико-санитарной помощи и медработникам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи.

Следует отметить, что ранее Владимир Путин утвердил закон, который освобождает перечисленные выше денежные выплаты медицинскому персоналу от налога на доходы физических лиц.