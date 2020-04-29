Будут ли востребованы учителя после эпидемии

По словам специалистов, после окончания пандемии коронавируса некоторые профессии могут стать ненужными. Учителя также попадают в этот список.

В первую очередь данное явление может затронуть сферу туризма и услуг, так как она больше всего пострадала во время эпидемии и режима самоизоляции. Также, люди во время карантина многое научились делать самостоятельно, поэтому не факт, что после окончания этого периода, они пойдут за помощью к специалистам.

Какие профессии могут стать невостребованными после пандемии коронавируса?

В зону риска больше всего попадают туристические агенты и экскурсоводы – на этот год запланированы масштабные изменения в кадрах внутри этой сферы. На данный момент большое количество авиалиний находятся на грани банкротства, так что изменения в пассажирских авиаперевозках тоже можно ожидать.

Индустрия фитнеса также потеряла многих своих клиентов во время эпидемии коронавируса, поэтому многие салоны после окончания карантина так и не дождутся своих посетителей обратно. Это обусловлено тем, что желающие заниматься спортом давно нашли для себя комфортные и подходящие тренировки в интернете. Вряд ли они захотят за это в будущем платить деньги, ведь абонемент в спортивный зал стоит дороже месячной оплаты интернета.

В зону риска также попадают учителя и репетиторы, так как ученики постепенно привыкают к дистанционному обучению на интернет-ресурсах. Все учебники, уроки и лекции есть в сети в свободном доступе, поэтому многие дети после окончания периода карантина могут захотеть продолжать заниматься в домашних условиях, а, как известно, каждый ребенок имеет на это право.

Без изменений осталась отрасль общественного питания, но неизвестно, какие данные у нее будут на конец самоизоляции. Те заведения, которые были закрыты в период эпидемии, могут не вернуть своих клиентов после открытия, что грозит бизнесу существенными потерями финансов.

Что случится с учителями?

Как говорилось ранее, после окончания периода карантина многие ученики могут выявить желание продолжать обучение дистанционно в домашнем режиме. В этом случае таким детям не потребуются учителя на каждый предмет по пять дней в неделю. Если такое произойдет, то в школах начнется массовое сокращение, ведь, чтобы принимать у детей самостоятельные работы, сделанные на дому, не требуется несколько учителей одной специальности.

Количество учителей востребовано, когда школа имеет несколько классов разных возрастов, которые нуждаются в проведении нескольких уроков ежедневно по 5 дней в неделю. А при дистанционном обучении такого количества учителей не потребуется.