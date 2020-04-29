Кто теперь ведет программу «Модный приговор» вместо Васильева

Для передачи «Модный приговор» был выбран новый ведущий. Им стал ведущий программы «Кто хочет стать милионером» и журналист Дмитрий Дибров. Надолго он занял эту должность или нет, зависит от предыдущего – Александра Васильева, который на данный момент находится в медицинском центре.

Кто новый ведущий?

С 28 апреля 2020 года начнутся съемки новых выпусков программы «Модный приговор» с Дмитрием Дибровым. Пока решено, что он будет ведущим в 5 программах, а далее будет известно исходя из состояния Александра Васильева и решения режиссеров. В программах также будут сниматься Эвелина Хромченко и Юлия Барановская, их состав остается неизменным.

Журналисты заявляют, что после пяти съемок программ «Модный приговор», ведущим выпусков также может стать продюсер и режиссер Валдис Пельш. Но его кандидатура пока только рассматривается, так как неизвестно, как отреагируют зрители на столь резкую смену нескольких ведущих.

Что случилось с Александром Васильевым?

Ведущий и журналист Александр Васильев был госпитализирован 12 апреля 2020 года с диагнозом двухстороннее воспаление легких. Подозревается, что он мог заболеть во время съемок передачи вместе с артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля с диагнозом коронавирус.

Васильев на данный момент находится в эксклюзивной палате с отменным обслуживанием и пятиразовым питанием. Получить такое место ему помогла ведущая Елена Малышева, которая тесно сотрудничает с рассматриваемой клиникой.

После госпитализации Александру Васильеву сделали несколько тестов на обнаружение коронавируса, но на том этапе результаты были отрицательные. Так как с 12 апреля прошло достаточное количество времени, то ведущему рекомендуют снова пройти данный тест, чтобы удостовериться, что вирус не проходил период инкубации. Медики тщательно следят за состоянием Васильева и поясняют, что необходимо как можно раньше узнать точную причину заболевания ведущего. Ведь лечение коронавируса и пневмонии существенно разнятся между собой.

Также специалисты уточнили, что даже при отрицательном тесте на коронавирус, Александр еще не скоро вернется на экраны телевизоров. Это обусловлено тем, что он должен будет пройти курс лечения от двухстороннего воспаления легких, а также находиться на самоизоляции некоторое время, так как он тесно контактировал с Надеждой Бабкиной, которая являлась переносчиком вируса.