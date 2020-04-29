В системе цифровых пропусков в Татарстане появилась новая цель

В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесли новую цель. У жителей республики появилась возможность выходить на улицу для занятий спортом на открытом воздухе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Пункт №12 разрешает «индивидуальное занятие физической культурой/спортом на открытом воздухе».

Ранее о появлении нового пункта «БИЗНЕС Online» рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

По последним данным, в системе цифровых пропусков зарегистрировались почти 1,5 млн татарстанцев. Самой востребованной причиной для выхода из дома остается посещение дачи или возвращение с нее. С 13 апреля в системе стали доступны четыре дополнительные цели для самозанятых.