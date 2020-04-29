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Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/143/8169143/415b4b2434-alemn3-pic905-895x505-25344.jpg" alt="Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны" /></p> <p>

Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель правительства Германии Ульрика Деммер, отвечая на вопрос журналистов о том, приглашены ли представители России на торжество, сказала, что ей необходимо проверить информацию, но, скорее всего, не приглашены.

Данную ситуацию прокомментировал депутат Бундестага Вальдемар Гердт газете «Взгляд». По его словам, российская делегация не приглашена, потому что в Европе пытаются преуменьшить роль России во Второй мировой войне, чтобы страна не получила дополнительный «имиджевый капитал».

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