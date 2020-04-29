Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/677/13007677/Depositphotos_45944971_l-2015-pic905-895x505-63923.jpg" alt="Польша продлила закрытие границ для иностранцев" /></p> <p>

Польша продлила закрытие границ для иностранцев до 13 мая, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в страну въехать могут граждане и иностранцы, являющиеся родственниками поляков.

Ранее Польша закрывала границы до 3 мая. В стране коронавирусом заразились

больше 12 тысяч, скончались 600 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин рассказал о перспективе открытия российских границ

— Spiegel: Германия продлит ограничения на поездки за границу

— Япония закрыла въезд в страну для России из-за коронавируса

Источник