У барнаульской полиции появился новый постоянный руководитель

Александр Майдоров

29 апреля руководство ГУ МВД по Алтайскому краю подписало приказ о назначении нового руководителя УМВД по Барнаулу. Им стал полковник Александр Майдоров, который последние месяцы работал в статусе врио. Назначение ИА «Банкфакс» подтвердили в региональном главке.

Предыдущий глава УМВД по Барнаулу Максим Гердт ушел в отставку. Он проработал в должности менее двух лет: его назначили в марте 2018 года после ухода бывшего начальника Александра Добровольского.

Александру Майдорову 39 лет, он родился в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. На службе в органах внутренних дел с 1997 года. В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт по специальности «Юриспруденция».

Работу в органах МВД начинал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Затем руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска УМВД России по Барнаулу. С мая 2014 года по март 2020 года Александр Майдоров занимал должность заместителя начальника — начальника полиции УМВД России по Барнаулу.