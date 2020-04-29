Чтиво из-под полы: как книжные лавки в США переживают кризис

И без того хрупкий книжный бизнес во время кризиса оказался на грани вымирания. Из-за карантина книготорговцы превращают свои магазины в подобие секретных баров времен сухого закона и спешно пытаются вникнуть в принципы e-commerce

В конце марта после нескольких дней домашнего заточения корреспондент Bloomberg заключила, что чтение поможет отвлечься от грустных мыслей. Она решила прикупить несколько романов для себя, детективы для 13-летней дочери и научно-популярный триллер на день рождения друга. Когда журналистка узнала, что ее любимый независимый книжный магазин Walden Pond Books в Окланде, штат Калифорния, закрыт, но все же принимает заказы по телефону, она позвонила и озвучила свои пожелания, а затем отправилась в путь на велосипеде. На двери красовалась картонная вывеска с эмоциональным предостережением: «НЕ ТРОГАЙТЕ ДВЕРНУЮ РУЧКУ».

Надев желтые кухонные перчатки, женщина постучала по окну и отошла на несколько футов назад. Вскоре одинокий работник в маске открыл дверь и уточнил, как зовут клиентку. Журналистка прошептала ему свое имя. Через несколько минут продавец вернулся и протянул коричневый бумажный пакет с продезинфицированными товарами. Перед тем как забрать заказ женщина обернулась по сторонам, почти ожидая, что вот-вот нагрянет полиция.

«Две трети сотрудников пришлось сократить, – рассказывает совладелец и управляющий Walden Pond Пол Куратоло, объясняя, почему магазин сейчас больше походит на подпольный бар времен сухого закона. – Я не могу оплачивать работу, которой у меня нет. Но пока магазин закрыт, нам с каждым днем звонят все больше и больше».

Доходы книжных лавок зависят от проходимости: люди заходят, блуждают между полок и в итоге совершают импульсивную покупку. Но с учетом того, что большинство американцев сейчас сидят дома, этот бизнес сейчас страдает, как никогда.

Amazon уже давно захватил книжный рынок. Что до независимых магазинчиков, то многие из них абсолютно не подкованы технологически и нацелены на физические продажи – зачастую у них даже нет собственных сайтов.

Чтобы выжить, владельцам книжных лавок пришлось спешно демонстрировать чудеса изобретательности. Как и Walden Pond, многие магазинчики принимают заявки по телефону, а потом, подобно закрытым на карантин ресторанам, выдают заказы клиентам. Wheatberry Books в Чилликоти, штат Огайо, устраивает виртуальные чтения для детей. Магазин Magic City Books в Тулсе организовал доставку «книжной гуманитарной помощи» (клиенту присылают коробку книг, которые должны ему понравиться) и анонсировал серию онлайн-мероприятий с писателями. Множество других лавок, в частности Taylor Books в Чарльстоне, штат Западная Вирджиния, чтобы остаться на плаву были вынуждены собирать пожертвования на таких платформах, как GoFundMe. Несмотря на то что количество независимых книжных магазинов, входящих в Американскую ассоциацию книготорговцев увеличилось до 1,8 тыс. (в 2009 году их было 1,4 тыс.), этот бизнес и в лучшие времена оставался крайне хрупким. А сейчас, как констатируют в ассоциации, из-за коронавирусного кризиса многие магазины и вовсе оказались на грани гибели. Те же, кто еще готов бороться, чтобы пережить длительный карантин, были вынуждены освоить модель e-commerce.

«Продажи в магазинах сейчас падают, так как многие точки закрыты или работают на доставку и выдачу заказов, а вот онлайн-продажи, напротив, растут, – говорит генеральный директор ассоциации книготорговцев Эллисон К. Хилл. – С другой стороны, онлайн-продажи не так выгодны продавцам – это требует больших затрат, а прибыль очень мала. Чтобы выжить, множеству независимых книжных магазинов потребуется помощь государства, средства жертвователей и поддержка своих клиентов».

У многих магазинов нет сотрудников, которые могли бы регулярно обновлять сайт, иногда делать это не позволяет пропускная способность интернет-соединения. И уж, конечно, единицы могут наладить управление товарным ассортиментом, организовать доставку и обеспечить клиентский сервис. Впрочем, справиться с перечисленными сложностями помогает запущенный в конце января сайт Bookshop. Независимые книжные магазины могут создать собственные сайты на этой платформе. Чтобы доставить книги напрямую покупателям, Bookshop обращается к крупнейшему оптовому книготорговцу США Ingram Content Group. Более 500 магазинов уже зарегистрировались на платформе, а их суммарная выручка с момента запуска ресурса составила $833 тыс.

«Принято думать, что если вы хотите победить Amazon, то вы обречены, – говорит генеральный директор Bookshop Энди Хантер. – Но есть люди, которые хотят поддерживать местный бизнес, а мы способны конкурировать с Amazon по срокам доставки и ассортименту».

Старожил Манхэттенской книготорговли The Strand поддерживает связь с покупателями за счет книжного онлайн-клуба – в нем делают акцент на те романы, которые могут быть в большинстве домашних библиотек. Дня начала выбрали «Гордость и предубеждения» Джейн Остин: 145 человек обсудили книгу в клубе The Stranded Book Club, созданном на сайте с обзорами Goodreads (принадлежит Amazon).

Джеймс Одом, директор по коммуникациям в Strand, признает, что нынешний кризис стал самым тяжелым для 93-летней компании. Бизнес пережил великую депрессию и трагедию 11 сентября, но сейчас пришлось временно сократить 200 сотрудников. Лишь некоторым сохранили жалованье, а вот владелица магазина Нэнси Басс Вайден не получает зарплату. «Главное дня нас сейчас – найти способы увеличить выручку, чтобы мы могли как можно скорее снова нанять сотрудников, – объясняет Одом. – Пока единственный источник дохода – это продажа подарочных карт».

Неизвестно, сколько независимых магазинов сможет пережить карантин, но некоторые из них уже ощутили серьезную поддержку со стороны местных жителей. Walden Pond собрал $100 тыс. через GoFundMe. Впрочем, для решения проблемы в долгосрочной перспективе книжным лавкам все равно нужно расширять охват.

«В небольших городах есть множество независимых магазинчиков, которые как-то выкарабкиваются год от года, – говорит Брайfн Юнеманн, исполнительный директор Тихоокеанской северо-западной ассоциации книготорговцев, базирующейся в Юджине, штат Орегон. – Сейчас все пытаются наладить онлайн-продажи. И если мы сможем сконцентрировать внимание общественности на поддержке местного бизнеса – это будет лучиком надежды».