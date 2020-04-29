СМИ: На северо-западе Турции умер мужчина, выпивший дезинфицирующее средство для защиты от COVID-19

После инцидента, произошедшего в субботу, Барыш Чимен, у которого, как сообщается, были психологические проблемы, был госпитализирован в городе Черкезкой, говорится в статье.

Надо сказать, что в последнее время в Интернете появилось большое число видео, создатели которых убеждают, что инъекция или приём определённых гигиенических средств может помочь предотвратить заражение коронавирусом. Данное обстоятельство побудило компании, такие как Lysol, выступить на этой неделе с заявлением, призывая людей не употреблять их продукцию внутрь.