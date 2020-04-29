На снимках Венеры обнаружили города размером с Лос-Анджелес

Эксперт сообщил, что заметил строения на фотографиях, которые сохранил еще год назад себе на компьютер, так на сайте НАСА они уже недоступны.

Рассматривая снимки поверхности планеты, уфолог понял, почему НАСА удалило их с сервера. На них, по его мнению, есть города, которые растягиваются на 70 километров.

Скотт уверен, что найденные структуры имеет колесообразную форму, которая по описаниям историков похожа на древнюю Атлантиду. Уфолог также разглядел на снимках огромные туннели и дорожную развязку.

Уоринг не ожидал, что НАСА удалить снимки из общего доступа, но к счастью он сделал копии, и теперь космическое агентство не сможет скрыть правду о Венере.