30 апреля: этот день в истории России

День 30 апреля в истории России был богат интересными событиями, например, язычники отмечали Вальпургиеву ночь. В 1472 году в московском Кремле заложили знаменитый Успенский собор, позже ставший настоящим украшением и неотъемлемой частью архитектурного ансамбля.

В 1800 году император Павел I издал указ, запрещающий ввоз иностранной литературы, которая идет вразрез с канонами веры или приличий, принятыми в России. А в 1909 году в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация — позже по такому же образу будет создана пионерская организация СССР. Узел на галстуке у скаутов вязался по-другому, да и цвет был другой. Но идея была полезной: довоенная подготовка молодёжи, помощь ближнему, а также воспитание ответственности и патриотизма.

По народному календарю 30 апреля чтят Зосима-Пчельника. Если пчелы садятся на вишнёвый цвет, считалось, что вишни уродятся. Этот же принцип касался и зерновых: на какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Пчелу не обманешь!

События 30 апреля в истории России:

1472 — В московском Кремле заложен Успенский собор.

1564 — Андрей Курбский, несогласный с политикой Ивана IV и обвинённый в государственной измене, бежал из Юрьева в Литву.

1649 — Царь Алексей Михайлович утвердил «Наказ о гражданском благочинии», в котором говорится об установлении в Москве и других городах профессиональной противопожарной охраны.

1905 — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

1909 — в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.

1927 — первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом «Красный путиловец», вышел на пути.

30 апреля 1800 года Павел I издал указ о контроле над ввозимой иностранной литературой

Сын Екатерины Великой долго ждал престола, и когда появилась возможность править огромной страной, этот не очень далекий царь делал все по принципу «лишь бы в пику политике матери». Именно таким отношением были продиктованы многие его указы. Но некоторые все же имели смысл, однако их исполнение оставляло желать лучшего, например, в вопросах цензуры — очень тонкого вопроса.

Как пишет указ Павла Первого: «Так как чрез ввозимые из-за границы разные книги, наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку».

30 апреля 1927 года на пути вышел первый паровоз завода «Красный путиловец»

Выпуск паровоза символизировал новую эру в железнодорожном сообщении молодой страны. Это был трехцилиндровый пассажирский паровоз, производившийся с 1926 по 1930 год для обслуживания главных пассажирских направлений сети железных дорог СССР. Благодаря ему, в большой стране удалось наладить и популяризировать путешествия. Новая конструкция паровоза перестала разбивать путь, ход его стал спокойным и плавным, заметно меньше стало боксование. Инженеры также позаботились о том, чтобы за счет сбалансированности машины и котла сократился расход топлива и возросла скорость.

30 апреля 1944 года в СССР созданы школы рабочей молодёжи

Одно из самых полезнейших событий в образовательной истории СССР — создание школ рабочей молодежи (ШРМ). Дело в том, что к сороковым годам уровень образованности в стране значительно вырос, возросло и количество вузов. Однако многие граждане не смогли в силу сложных обстоятельств закончить хотя бы восьмилетку. Для них и были предназначены ШРМ, где обучение шло без отрыва от производства.

ШРМ позволяли молодым рабочим выйти на образовательный уровень средней школы 10 — 11 классов по тогдашней системе. То есть, окончание вечерней школы для многих было гарантированной возможностью поступить в вуз, получить диплом и сделать карьеру на производстве. В принципе, вечерние школы действовали еще с 1920-х гг. и прекрасно зарекомендовали себя. Поэтому в сороковые ШРМ стало еще больше, и уже в послевоенные годы приток молодых специалистов значительно укрепит народное хозяйство, ускорив темпы восстановления СССР.