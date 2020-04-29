Синхронность – часть грандиозного плана жизни: здесь нет случайностей и совпадений

«Когда ученик готов, появляется мастер».
Эзотерика
Автор Клубер На чтение 8 мин. Просмотров 3
Понятие синхронности ввёл психолог Карл Юнг в начале 1920-х годов. Он называл так «значимые совпадения», которые были слишком важными, чтобы игнорировать их.
Синхронность часто описывается как духовные, сверхъестественные, космические и самые невероятные события, которые являются своего рода посланием людям от Вселенной. Нас как будто хотят предупредить, направить, помочь увидеть то, на что не обращаем внимания.
Кстати, синхронность – это далеко не всегда какое-то событие. Она может проявляться в самых разных формах: с помощью цифр, символов, букв и даже дат.
Например, случалось ли вам встречать людей, которые очень нравились, а потом случайно узнавать, что вы родились в один день? Или встречали старого друга на том же месте, где попрощались много лет назад? И почему числа, которые читаются слева направо и справа налево одинаково, такие особенные?
Существуют также другие очень распространённые формы синхронности:
- Вы постоянно видите повторяющиеся цифры и символы
- Вы оказываетесь в нужном месте в нужное время
- Вы оказываетесь свидетелем события, как только о нём подумаете. Например, вспоминаете или думаете о каком-то человеке и тут же «случайно» встречаете его
- Вы видите людей, животных, места и символы, которые до этого приснились
- Вы неожиданно получаете сообщение, которое как нельзя кстати
- Вы невольно становитесь свидетелем разговора незнакомых людей, в котором обсуждается то же, что происходит с вами сейчас
- Вы встречаете нужного человека в нужное время
Наука о значимых совпадениях
Согласно данным исследования 2015 года, опубликованного в журнале «Новые идеи в психологии», предполагается, что синхронность – это внешнее проявление того, что наш разум постоянно пытается отыскать хоть какую-то логику и порядок в хаосе нашего мира.
В работе учёных сообщается, что совпадения являются «неизбежным следствием поиска разумом причинно-следственных механизмов». Синхронность возникает как побочный продукт защитного механизма человека, который ищет какие-то модели и структуры, чтобы лучше адаптироваться в конкретных ситуациях.
Как пишет один из авторов исследования, экспериментальный психолог Лондонского университета Магда Осман: «Как только мы обнаруживаем повторяемость, то начинаем связывать между собой определённые события, и то, насколько они вероятны. И это является ценным источником информации, что помогает людям ориентироваться в мире».
Однако речь идёт не просто о том, чтобы идентифицировать паттерны и новизну, а разгадать космический мотив, что лежит в основе этого события или происшествия. Присвоение ему особого значения – это то, что делает его синхронным. И эти синхронности происходят с нами каждый день и на протяжении всей жизни. Просто большинство не замечает или игнорирует полученные сообщения Вселенной.
Даже самые незначительные случайные события – неслучайны. Это, как правило, синхронность, которая нежно, как бабочка, чуть слышно пролетает возле нашей души. Ведь Вселенная – это один огромный сгусток космической энергии, и всё происходящее имеет волновой эффект.
Каждая мысль, желание, ощущение или сон – это способ, с помощью которого можно что-то передать или сообщить. Просто они должны попасть на одну частоту с вами. Вот почему всё происходит в нужное время и в нужном месте. Следует просто дождаться, а главное – не пропустить.
Лучше всего объясняет, что такое синхронность, следующая цитата: «Когда ученик готов, появляется мастер». Если это ваше, то оно обязательно рано или поздно придёт к вам. Если в какой-то момент вашей жизни всё указывает на то, что должно что-то произойти, то так и будет.
Для примера представьте, что вы находитесь в тёмном и ужасном месте, где всё выглядит безысходным и бессмысленным. Вам одиноко, грустно, страшно. И вы отчаянно нуждаетесь в человеке, с которым можете поделиться всем самым сокровенным, взять его за руку, чтобы удержаться на плаву.
И неожиданно вы сталкиваетесь с одним из старых друзей в продуктовом магазине. Вы не виделись десяток лет, а тут вдруг обнаруживается, что он недавно переехал и живёт на соседней улице. Объясняется всё просто: ваши души находятся сейчас на одной частоте, а потому невероятно созвучны друг другу. Вот почему ваши пути пересеклись именно тогда, когда вы более всего нуждались в поддержке и понимании.
Синхронность: можете ли вы это контролировать?
Да, синхронности можно контролировать. Но при условии, что вы чётко понимаете их происхождение и то, как они работают. Это действительно под силу многим: влиять на синхронность и на то, что делать с полученной информацией.
Подсознание: Наше подсознание «работает в поте лица» не только тогда, когда вы отключаетесь от всего или глубоко спите. Хотя оно и не работает на полную мощность, когда бодрствуете, но достаточно активно и может отправлять вам сообщения и указывать на определённые знаки и символы. При этом осознанно вы их можете не замечать, но мимо подсознания незамеченным не проскочит ничто. Оно – ваш ангел-хранитель, который спасает от опасности и направляет к тем вещам, что предназначены свыше.
Экстрасенсорные способности: Некоторые люди обладают самыми что ни есть экстрасенсорными способностями или так называемым шестым чувством. Например, вы даже себе не можете объяснить почему, но точно знаете, что должны открыть какую-то дверь или позвонить кому-то. Синхронность – вот что может быть проявлением этих способностей.
Закон притяжения: Люди привлекают к себе то, о чём думают. Иногда вы одержимы какой-то идеей или мыслью настолько долго, что она начинает материализоваться. То есть вы получаете то, что жило лишь в ваших мечтах и фантазиях, в реальности. Каким бы невероятным ни казалось вам это – не откидывайте такой возможности. Попробуйте хотеть что-то так сильно, чтобы думать день и ночь об этом. Кто знает – а вдруг это ваше?
Синхронность принесёт вам ещё больше пользы, если избавитесь от привычки всё поддавать сомнениям и ни во что не верить. Прекратите попытки найти научное объяснение всем событиям и явлениям, что происходят в вашей жизни. Это в принципе невозможно.
Наш мир устроен намного сложнее, чем человек способен переварить. Не отмахивайтесь от синхронности, считая её «психологической фигнёй». Человек, живущий духовной жизнью, даже не сомневается в том, что во всём заключается определённый смысл. В каждом событии, знаке, надписи или цифре. И тот факт, что вы не можете прочитать послание свыше сегодня и немедленно, вовсе не означает, что его вам не отправили. Всему своё время. И для расшифровки полученной информации – также.
Для того, чтобы подсоединиться к своему сообщению, вы должны научиться принимать всё происходящее сердцем и управлять своими мыслями, чтобы не отвлекаться на хаос нашего мира.
Как получить больше синхронности
Как бы то ни было, наш разум – в зоне нашей компетенции. На самом деле он является всего лишь инструментом, что может использовать человек, которому он принадлежит. Вы, и только вы, решаете, как ему реагировать на происходящее. А значит можете изменить своё мышление, чтобы улавливать синхронность.
- Отбросьте в сторону свои предубеждения и энциклопедические знания обо всём на свете. Откройте сердце и душу новому и не совсем понятному. Если получится – осознаете, что такое синхронность, научитесь читать и расшифровывать послания Вселенной. Непредвзятость – вот что должно стать вашим девизом. Только так можно познать этот мир, докопаться до сути вещей.
- Будьте внимательны, живите осознанно. Старайтесь жить как флюгер. Прочувствуйте ветер, что обдувает вас, пропустите его сквозь разум и сознание. Ведь это вы и ваша жизнь. Здесь и сейчас. Фиксируйте то, что происходит вокруг, и то – что в голове. Только так можно поймать синхронности, скрытые, на первый взгляд, от нас.
- Расслабьтесь. Просто доверьтесь жизни. Она часто сбивает нас с толку, и мы уже никому и ни во что не верим. Поверьте в синхронность. Безусловно и бесповоротно. Поверьте, что, если что-то должно произойти в вашей жизни – значит это для чего-то нужно. Даже если вы не понимаете, что и зачем. Даже если растеряны и запутались.
- Молитесь. Молитва – это не только церковь и религия. Ведь вы знаете, что он есть – Высший Разум. И он видит и слышит вас. Даже если вы в этом не уверены. Достаточно просто помолиться – как умеете, как выйдет, как чувствуете. Разум свыше обязательно услышит, обязательно поможет. Он направит в нужном направлении, он поддержит, когда устанете или решите сдаться.
- Слушайте только своё сердце. Доверяйте своей интуиции. Она подскажет правильный путь, она не позволит вам уклониться от маршрута, подскажет, какую дверь открыть, а какую – игнорировать.
- Следуйте за своей мечтой. В ней так много знаков и сообщений, что вы даже не можете себе представить. Даже если они вам непонятны, тем не менее они важны.
Ну и напоследок: верьте. Верьте в синхронность. И вы увидите намного больше. Числа, имена, даты, люди, события, места, компании – во всём присутствует тайный смысл. Разгадаете его – поймёте, куда идти, зачем идти, с кем идти.
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