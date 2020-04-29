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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/633/12607633/Depositphotos_58185205_l-2015-pic905-895x505-76679.jpg" alt="Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покидают российский рынок" /></p> <p>

Крупнейший в мире производитель чая Uniliver уводит с российского рынка листовые чаи марок Lipton и Brooke Bond. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в Uniliver, данные марки останутся в магазинах лишь в наиболее популярном среди россиян формате пакетированного чая. Причину отказа от продаж листовой версии производитель не назвал.

На российском рынке также останется премиальный листовой чай Sir Thomas Lipton и Saito, который появился в стране лишь прошлым летом.

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