Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покидают российский рынок

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Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покидают российский рынок

Depositphotos

Крупнейший в мире производитель чая Uniliver уводит с российского рынка листовые чаи марок Lipton и Brooke Bond. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в Uniliver, данные марки останутся в магазинах лишь в наиболее популярном среди россиян формате пакетированного чая. Причину отказа от продаж листовой версии производитель не назвал.

На российском рынке также останется премиальный листовой чай Sir Thomas Lipton и Saito, который появился в стране лишь прошлым летом.

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