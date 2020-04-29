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Al Drago via www.imago-images.de/Global Look Press

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/209/13016209/20200320_gaf_u55_186-pic905-895x505-35943.jpg" alt="Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами" /></p> <p>

США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА «Новости» слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

«Мы работаем с Совбезом ООН, чтобы продлить этот запрет на продажу оружия. И США рассматривают любую возможность, как они это могут сделать», — сказал госсекретарь.

Он также отметил, что «весь мир понимает», что было бы ошибкой не продлевать запрет на поставки вооружения в исламскую республику. По словам Помпео, Соединенные Штаты работают со всеми своими партнерами, чтобы эмбарго было продлено.

Ранее американские СМИ сообщали, что в случае, если челны Совбеза ООН не поддержат продление запрета, США планирует усилить санкции в отношении Ирана, обвинив его в нарушении соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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