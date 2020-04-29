Лавров: Россию огорчают попытки Запада обвинить Китай из-за пандемии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сергей Лавров
РИА «Новости»
Москва огорчена попытками некоторых западных стран обвинить Китай в пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Прежде всего, хотел бы сказать о том, что нас огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или страну», — сказал Лавров.
Он добавил, что претензии звучат не только в США, но и в Европе.
Ранее США обвинили Китай в несвоевременном оповещении мирового сообщества и провале сдерживания коронавируса внутри страны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Белый дом обвинил Китай в продаже США некачественных тестов на коронавирус
— Помпео заявил, что КНР понесет ответственность за сокрытие данных о COVID-19
— Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по коронавирусу
Источник