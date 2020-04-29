Лавров: Россию огорчают попытки Запада обвинить Китай из-за пандемии

По
mavit
-
17

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Лавров: Россию огорчают попытки Запада обвинить Китай из-за пандемии

Сергей Лавров

РИА «Новости»

Москва огорчена попытками некоторых западных стран обвинить Китай в пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Прежде всего, хотел бы сказать о том, что нас огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или страну», — сказал Лавров.

Он добавил, что претензии звучат не только в США, но и в Европе.

Ранее США обвинили Китай в несвоевременном оповещении мирового сообщества и провале сдерживания коронавируса внутри страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Белый дом обвинил Китай в продаже США некачественных тестов на коронавирус

Помпео заявил, что КНР понесет ответственность за сокрытие данных о COVID-19

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по коронавирусу

Источник