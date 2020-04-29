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Сергей Лавров

РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/697/13062697/RIAN_6226057.HR-pic905-895x505-71943.jpg" alt="Лавров: Россию огорчают попытки Запада обвинить Китай из-за пандемии" /></p> <p>

Москва огорчена попытками некоторых западных стран обвинить Китай в пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Прежде всего, хотел бы сказать о том, что нас огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или страну», — сказал Лавров.

Он добавил, что претензии звучат не только в США, но и в Европе.

Ранее США обвинили Китай в несвоевременном оповещении мирового сообщества и провале сдерживания коронавируса внутри страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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