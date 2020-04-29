Более 70 врачей в России умерли от коронавируса

В Москве состоялось онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе встречи главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообшил, что в России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников.

По словам эксперта, страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Регистрируется снижение роста новых случаев заражения. По данным Брико, «если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни».

«У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», — цитирует медика РИА «Новости».

Напомним, что на данный момент в России COVID-19 заражены 99 399 человек, умерли от заболевания 972, выздоровели 10 286. Ранее эксперты оперативног штаба сообщали, что у почти 45% новых заболевших инфекция и последующие заболевания протекали безсимптомно.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковной Дрезне в местной больнице на своем рабочем месте скончался 58-летний главврач медицинского учреждения Валерий Терехин. Предположительно, у специалиста не выдержало сердце.

В минувший понедельник главврач отправился на обед к себе домой, а вечером провел совещание с коллегами: из-за пациентов с коронавирусом больница закрывалась на карантин до 27-го апреля. Затем он остался работать в своем кабинете.