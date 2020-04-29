Теряет миллионы: бренд Aussie отказался сотрудничать с Тодоренко

Телезвезда теряет рекламодателей после скандального эфира.

По данным Forbes за 2019 год, экс-ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко зарабатывала около 860 тыс. долларов в год. Высказывание в прямом эфире о жертвах домашнего насилия поставило под угрозу ее карьеру. Ряд компаний уже отказались от сотрудничества с блогером. Разорвал рекламный контракт с Региной еще один крупный бренд — средства по уходу за волосами Aussi.

«Мы одинаково обеспокоены как словами Регины, так и направленной на нее агрессией. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной», — говорится в официальном обращении Aussie.

Бренд принадлежит компании Procter&Gamble, куда входит и производитель детских подгузников Pampers. Ранее он также снял с эфирной сетки рекламные ролики с участием Тодоренко и ее маленького сына. Отсутствуют теперь в блоге у телеведущей и рекламные посты сока J7. По данным СМИ, только один из вышеперечисленных контрактов оценивался в 19 млн рублей.

Напомним, что ряд звезд уже выразили поддержку Регине Тодоренко, которая была лишена звания «Женщина года» журналом Glamour. По мнению Ксении Собчак, Настасьи Самбурской, Натальи Подольской против телеведущей началась настоящая «онлайн-казнь», которую молодая мама не заслуживает. Сама Регина Тодоренко перестала появляться в Инстаграм после видеообращения с извинениями.